Am Donnerstagvormittag (14. Juli 2022) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen zwei Jahre alten Jungen aus einem Auto befreien müssen. Wie die Feuerwehr mitteilt, löste der Bub die Zentralverriegelung des Autos aus und sperrte sich somit im Wagen ein.

Die Mutter des Kindes hob den Zweijährigen im Stadtteil Galgenhof in ihr Auto, während ihr Sohn mit dem Autoschlüssel spielte. Laut Bericht der Feuerwehr wollte der zweijährige Lukas den Schlüssel nicht mehr aus der Hand geben. Als die Mutter schließlich zur Fahrertür ging, "löste der Zweijährige die Zentralverriegelung aus und sperrte das Fahrzeug ab".

Feuerwehr rückt an, um Autotür zu öffnen

Die Mutter versuchte ihrem Sohn vergeblich zu erklären, welche Taste er drücken müsse, um das Auto zu öffnen. So rief sie in ihrer Not über die Nummer 112 die Leitstelle der Feuerwehr an. Ein Rüstwagen und geschulte Einsatzkräfte wurden daraufhin losgeschickt. Innerhalb weniger Minuten gelang es den Einsatzkräften, mithilfe von speziellem Türöffnungswerkszeug, die Beifahrertür zu öffnen.

"Die Mutter nahm ihren mittlerweile sehr aufgelösten Sohn Lukas gleich darauf in die Arme", heißt es im Einsatzbericht. "Als Trostpflaster schenkten ihm die beiden Feuerwehrmänner einen Stoff-Teddy."