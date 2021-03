Während der Osterferien saniert der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) Abschnitte des Frankenschnellwegs und der Rothenburger Straße. Die Arbeiten werden von Freitag, 26. März, bis Freitag, 9. April 2021, ausgeführt. Bereits am Mittwoch, 24. März, wird mit der Baustelleneinrichtung und der Änderung der Verkehrsführung begonnen.

Bei den Arbeiten werden die Fahrbahn des Frankenschnellwegs in Fahrtrichtung Fürth zwischen Volkmannstraße und Jansenbrücke sowie die Fahrbahndecke und die Gehwege in der Rothenburger Straße zwischen Imhoffstraße und Frankenschnellweg erneuert. Die Abschnitte sind während der Arbeiten für den Autoverkehr gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Rothenburger Straße passieren.

Zeitweilige Behinderungen

Mit zeitweiligen Behinderungen ist zu rechnen, es sind aber noch alle Fahrbeziehungen nutzbar. Für die Dauer der Baustelle wird der Autoverkehr auf dem Frankenschnellweg auf die Fahrspuren in Fahrtrichtung Nürnberg-Hafen geleitet. Hier steht den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern in beiden Richtungen nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung.

Rothenburger Straße

An der Kreuzung Rothenburger Straße können Autofahrerinnen und Autofahrer nicht auf den Frankenschnellweg auffahren. In Fahrtrichtung Nürnberg-Hafen ist das Rechtsabbiegen vom Frankenschnellweg in die Rothenburger Straße aber möglich. Damit es an dieser Stelle nicht zu einem zusätzlichen Rückstau kommt, können Fußgängerinnen und Fußgänger die Rothenburger Straße an dieser Kreuzung in östlicher Richtung nicht direkt überqueren, sondern müssen einen Umweg über die nördlich gelegene Gehwegseite nehmen. Der Gehweg nach Gostenhof ist während der gesamten Bauzeit offen.

Auch die S-Bahn-Station Rothenburger Straße ist durchgängig erreichbar. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Schwabacher Straße und Wertstoffhof müssen vom Frankenschnellweg an der Straße Am Leonhardspark rechts abbiegen.

Schwabacher Straße

Von der Schwabacher Straße aus kann nur in Fahrtrichtung Hafen auf den Frankenschnellweg aufgefahren werden, hierfür wird eine provisorische Beschleunigungsspur eingerichtet. Aus Richtung Hafen kommend ist es nicht möglich, vom Frankenschnellweg nach rechts in die Schwabacher Straße abzubiegen. Auch die nördliche Zufahrt zur Kohlenhofstraße ist für die Dauer der Baustelle gesperrt.

Fußgängerinnen und Fußgänger gelangen an einer mobilen Ampel auf dem westlich gelegenen Gehweg nach Gostenhof. Nur wenn der Straßenbelag abgefräst und später wieder erneuert wird, ist dieser Gehweg temporär für eine bis zwei Stunden gesperrt. Der östliche Gehweg der Schwabacher Straße ist ab der Straße Am Pferdemarkt für Fußgängerinnen und Fußgänger gesperrt.

Am Pferdemarkt

Es ist nicht möglich, von der Straße Am Pferdemarkt auf den Frankenschnellweg aufzufahren. Aufgrund der geänderten Verkehrsführung auf dem Frankenschnellweg kommt es bereits im Vorfeld der Baustelle an der Kreuzung Schwabacher Straße / Am Leonhardspark / Am Pferdemarkt zu Fahrbahnverengungen.

An den Rampen

Die Abbiegespuren An den Rampen in Richtung Südstadt sind gesperrt und nur für den Baustellenverkehr geöffnet. Der westliche Gehweg ist bis kurz vor den Bahnbrücken geöffnet, sodass die Kleingartenanlage auch während der Baustelle erreicht werden kann.

In umgekehrter Richtung können Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus der Südstadt nicht wie gewohnt über die Landgrabenstraße und An den Rampen auf den Frankenschnellweg auffahren, auch diese Auffahrt ist gesperrt. Aus Richtung Süden kommend, wird die Verkehrsführung auf dem Frankenschnellweg schon ab der Brücke Sandreuthstraße von zwei Spuren auf eine reduziert und auf die Gegenfahrbahn gelenkt.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Südstadt können an der Volkmannstraße geradeaus weiterfahren und im weiteren

Verlauf nach rechts in die Landgrabenstraße abbiegen.

Südstadt

Auch von der Gibitzenhofstraße aus gibt es keine Möglichkeit, An den Rampen auf den Frankenschnellweg aufzufahren. Das Viertel zwischen An den Rampen und Max-Planck-Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt und die Zufahrt nur für Anlieger erlaubt. Eine Umleitungsempfehlung für den Verkehr aus der Schloßäckerstraße und der Landgrabenstraße ist vor Ort ausgeschildert.

Fahrbahn- und Gehwegsanierung Rothenburger Straße

Parallel zu den Arbeiten am Frankenschnellweg werden auch die Fahrbahndecke und die Gehwege der Rothenburger Straße in Gostenhof zwischen Imhoffstraße und Frankenschnellweg saniert. Die östliche Austraße und die Spenglerstraße sind für die Dauer der Baustelle Sackgassen und können nur über die Mittlere Kanalstraße erreicht werden. Der südliche Abschnitt der Oberen Kanalstraße ab der Rohrmannstraße sowie die Osianderstraße und die Knauerstraße werden für die Dauer der Baustelle ebenfalls zu Sackgassen; sie sind für den KfzVerkehr nur noch für Anliegerinnen und Anlieger einschließlich der Kunden der Supermärkte freigegeben.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer der Rothenburger Straße werden ab der Schreyerstraße durch die Imhoffstraße und die Rohrmannstraße zur Oberen Kanalstraße geleitet. Im Bereich des alten Garnisonsfriedhofs wird die Einbahnstraßenregelung in der Imhoffstraße für die Dauer der Baustelle umgekehrt.

Am Plärrer ist die Zufahrt zur Rothenburger Straße nur für Anliegerinnen und Anlieger freigegeben. Sie wird bereits im Vorfeld von zwei Spuren auf

eine reduziert. Die Ausweich- und Umleitungsstrecke ist vor Ort ausgeschildert. Sie führt ab dem Dianaplatz über Gibitzenhofstraße, Steinbühler Straße, Am Plärrer, Südliche Fürther Straße, Fürther Straße und Maximilianstraße zur Anschlussstelle Nürnberg-Westring an der Jansenbrücke.

Die Fahrbahnen sowohl auf dem Frankenschnellweg als auch in der Rothenburger Straße sind aufgrund der Verkehrsbelastung, ihres Alters sowie von Frostaufbrüchen verschlissen. Um die Verkehrssicherung bis zum kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs zu gewährleisten, müssen jetzt noch einmal die schlechtesten Abschnitte saniert werden.

Dafür sind die vorgesehenen Sperrungen notwendig, die während der Bauzeit starke Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich bringen werden. Um die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dennoch so gering wie möglich zu halten, führt Sör die Arbeiten in den verkehrsärmeren Osterferien durch.