Brutale Szenen vor Nürnberger Kneipe: In der Nacht auf Sonntag (28. Juni 2020) kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Das berichtet die Polizei.

Gegen 5.20 Uhr verließ ein 53-Jährige die Gaststätte am Hallplatz mit zwei Begleitern. Vor der Kneipe kam es kurze Zeit später zu einem Streit mit einer dreiköpfigen Gruppe. Dabei ging ein Mann brutal auf den 53-Jährigen los. "Er nahm Anlauf und trat dem 53-Jährigen mit Wucht ins Gesicht", heißt es vonseiten der Polizei.

Mutmaßlicher Gewalttäter: 25-Jähriger stellt sich

Dadurch fiel der Mann mit seinem Hinterkopf auf die Pflastersteine. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Schläger flüchtete zunächst. Der Schwerverletzte wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fahndete zunächst mit Hochdruck nach dem Täter. Ein 25-Jähriger meldete sich jetzt bei den Beamten, er soll der mutmaßliche Gewalttäter sein.

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass es sich nicht um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt, sondern um Körperverletzung. Zunächst hatte die Mordkommission die Ermittlungen dieses Falls übernommen.

Opfer (53) noch immer in intensivmedizinischer Betreuung

Der 53-Jährige, der dem Schläger zum Opfer fiel, befindet sich weiter in intensivmedizinischer Betreuung.

