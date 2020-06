Nürnberg vor 2 Stunden

Sexuelle Belästigung

Angeblich Corona-Infizierte belästigt 12-Jährige sexuell – und pustet Freundin in Mund

Eine Frau hat am Samstagabend eine Zwölfjährige in der Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt. Eine 15-Jährige kam dem Opfer zu Hilfe. Daraufhin pustete ihr die Frau in den offenen Mund, damit hätte sie nun Corona, erklärte die Frau lapidar.