Nürnberg : Jindaoui-Bowl sorgt für lange Schlangen

: sorgt für Aus Angst, keine mehr abzubekommen: Zahlreiche Anrufe jeden Tag

Streng limitiert und nur zu bestimmten Zeiten: Wann die beliebte Bowl verkauft wird

Einen regelrechten Ansturm erlebt zurzeit die Nürnberger WonderWaffel-Filiale in der Vorderen Sterngasse. "Eigentlich haben wir so gut wie immer eine Schlange nach draußen", berichtet Inhaberin Esra Cinar Irmak jetzt im Gespräch mit inFranken.de. Grund für den enormen Andrang ist eine besondere Bowl, die der Laden seit ein paar Wochen anbietet. Zum Teil kämen die Leute sogar extra von weit her, um eine der limitierten Bowls zu ergattern.

Jindaoui-Bowl in Nürnberg sorgt für riesigen Hype

"Jindaoui-Bowl" heißt die besonders unter Jugendlichen sehr begehrte Kreation von Influencer Nader Jindaoui und seiner Frau Louisa. "Sehr gesund" und "perfekt, für den Start in den Tag" sei sie, wie Irmak erklärt - und natürlich ausgesprochen lecker. "Viele Acais" bilden die Basis, hinzu kämen unter anderem "Datteln, Himbeeren, Erdbeeren, Cashews und Kokosraspeln". "Es ist quasi eine Frucht-Nuss-Mischung", erklärt sie. "Schwierig zu beschreiben, aber die Bowl schmeckt einfach besonders".

Nader Jindaoui, der seine Eigenkreation nahezu täglich mit seinen mittlerweile 1,8 Millionen Followern auf Instagram teilte, löste mit seiner Bowl einen regelrechten Hype aus. Weil es die Jindaoui-Bowl bis vor Kurzem nur in Berlin gegeben habe, seien viele Jindaoui-Fans sogar extra in die Hauptstadt gefahren, um sie zu probieren, wie Irmak berichtet. Jetzt sei die Bowl aber leichter zugänglich und die Wege zumindest etwas kürzer. Einige WonderWaffel-Filialien in Deutschland haben die Bowl nämlich kürzlich in ihr Sortiment aufgenommen. So eben auch Esra Cinar Irmaks Filiale in Nürnberg. Trotzdem kämen immer noch viele Kunden extra von weit her, um eine zu probieren, wie sie gegenüber inFranken.de erzählt.

"Es ist wirklich ein Mega-Hype", freut sich die Inhaberin der Nürnberger WonderWaffel-Filiale. "Die Leute kommen extra vorbei und nehmen zum Teil mehrere Stunden Anfahrt in Kauf", berichtet sie. "Teilweise rufen sie sogar vorher an und fragen, ob noch was da ist und ob sie den Weg überhaupt auf sich nehmen sollen". "Rund 200 Reservierungsanfragen pro Tag" bekäme die Filiale in Nürnberg demnach allein am Telefon. "Wir versuchen natürlich jeden Anruf anzunehmen, aber leider können wir nichts reservieren, wenn die Leute vor dem Laden Schlange stehen", erklärt Irmak.

Begrenzter Zeitraum und limitierte Stückzahl: Zu diesen Uhrzeiten startet der Verkauf

Die Bowl gebe es nämlich vorerst nur in limitierter Stückzahl, wie Irmak jetzt gegenüber inFranken.de erklärt. Wie viele der Bowls genau jeden Tag über die Theke gehen, will sie indes nicht sagen. "Es gibt jeden Tag nur eine begrenzte Menge. Das kann mal mehr, mal weniger sein und ist auch wetter- und tagesabhängig", erzählt sie.

Auch der Zeitraum, in dem die Bowl verkauft wird, ist stark begrenzt. "Die Jindaoui-Bowl gibt es jeden Tag ab 15 Uhr", erzählt Irmak, wobei man gerade überlege, in Zukunft schon früher mit dem Verkauf zu beginnen. "Das muss man aber noch sehen", sagt sie. Nach 1,5 bis 2 Stunden sei dann meistens bereits alles ausverkauft. "Bis spätestens 17 Uhr ist im Normalfall alles weg", sagt Irmak. Oft bekämen demnach nicht alle Wartenden eine der begehrten Bowls ab. Man müsse meist auch leider viele Wartende wieder wegschicken.

Für diese Woche sei man jetzt sogar bereits am Freitag (10. März 2023) komplett ausverkauft. Aber Irmak kann die Jindaoui-Fans beruhigen. "Ab nächster Woche sind dann wieder neue Jindaoui-Bowls in Nürnberg verfügbar", verspricht sie.

Vorschaubild: © WonderWaffel Nürnberg