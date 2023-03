Großflächiger Stromausfall in Nürnberg: Elf Postleitzahlen-Bereiche betroffen - auch Mobilfunk tot

In Nürnberg ist am Donnerstagabend in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit.

Betroffen seien elf Postleitzahlen-Bereiche: 90429, 90461, 90443, 90419, 90431, 90402, 90439, 90409, 90478, 90411, 90403. "Netzmonteure sind im Einsatz und arbeiten an einer schnellen Wiederversorgung." Auf der Internetseite Störungsauskunft hieß es, der Stromausfall sei voraussichtlich bis 21.50 Uhr behoben.

Auf der Internetseite wurden Störungen aus verschiedenen Gebieten der Stadt gemeldet. Wie ein dpa-Fotograf berichtete, funktionierten auch Telefone nicht. Laut ersten Medienberichten soll der Grund für den Stromausfall eine Störung in zwei Umspannwerken am Plärrer sein.

