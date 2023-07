Flughafen Nürnberg: Unbedachte Aktion hat Folgen für Hunderte Passagiere - "unangenehm"

Die Gäste von vier Maschinen am Flughafen Nürnberg hatten es am Dienstagnachmittag (4. Juli 2023) fast geschafft. Die Sicherheitskontrolle war durchlaufen, die Flugzeuge standen bereit.

Eine Person lief jedoch unbefugt zurück in den Wartebereich - ohne es zu ahnen, löste sie dadurch eine aufwendige Prozedur aus.

"Unangenehm für die Passagiere" - Flughafen Nürnberg erklärt Grund für zweite Sicherheitskontrolle

"Am Flughafen und in der Luftfahrt gibt es das 'Safety First'-Prinzip", erklärt Pressesprecher des Airport Christian Albrecht im Gespräch mit inFranken.de. Alle Notausgänge und anderen Eingänge in Sicherheitsbereiche seien mit Sensoren und Kameras ausgestattet. Die Sensoren hätten deshalb angeschlagen, als der Passagier sich zurück in den Warteraum bewegte. "Wenn solch ein Bereich betreten wird, gibt es ein Protokoll für verschiedene Szenarien."

Gemäß diesem hätten alle weiteren Passagiere aus dem Sicherheitsbereich "noch einmal durch die Sicherheitskontrolle gehen müssen, um eine hundertprozentige Sicherheit herzustellen, dass kein Gepäckstück unkontrolliert in den Wartebereich gelangt. Auch wenn klar war, dass es unbeabsichtigt passiert war", so Albrecht zum Hintergrund. "Es ist unangenehm für die Passagiere, aber Sicherheit geht vor."

Es habe laut Albrecht "auch nur minimale Verzögerungen gegeben". Alle vier Flüge hätten gewartet und seien "mit einer kurzen Verspätung" gestartet. Niemand habe den Flug verpasst. Erst Ende Juni geriet der Flughafen wegen eines anderen Vorfalls in die Schlagzeilen. Ein Flugzeug auf dem Weg nach Kreta musste wegen eines Schadens umkehren. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du auf unserer Übersichtsseite.