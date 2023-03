Auch der Flughafen Nürnberg ist vom deutschlandweiten Mega-Streik am Montag (27. März 2023) betroffen. Auf seiner Website hatte der Albrecht-Dürer-Airport die Reisenden bereits vergangene Woche vor den Auswirkungen gewarnt.

Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wie viele Flüge wirklich ausfallen würden. Am Vormittag zeigte sich nun, dass nahezu der komplette Flugverkehr nach und ab Nürnberg betroffen ist.

Update vom 27.03.2023: Flughafen Nürnberg wegen Streik quasi lahmgelegt - Abflüge vollständig gestrichen

Die Auswirkungen des Streiks auf den Nürnberger Flughafen am Montag (23. März 2023) sind immens. Alle regulären Passagierflüge seit Mitternacht wurden annulliert - das Gleiche gilt laut Flugplan auch noch den kompletten restlichen Tag. Am vergangenen Freitag hatte ein Sprecher des Airports noch erklärt, dass das wirkliche Ausmaß der Ausfälle erst am heutigen Montag deutlich werden wird. Obwohl alle Flüge gestrichen wurden, sei es bisher aber nicht zu einem größeren Menschenauflauf oder gar Chaos am Flughafen gekommen, wie der Sprecher gegenüber inFranken.de berichtet.

"Je nachdem, ob ein Einzelflug oder eine Pauschalreise gebucht wurde, haben Airlines und Reiseveranstalter die Passagiere bereits im Vorfeld informiert", erläutert er. Die jeweilige Airline sei letztlich auch zuständig für die Durchführung ihrer Flüge. Eigentlich standen heute unter anderem Amsterdam, Paris, Mallorca, London und Istanbul auf der Liste der Abflüge ab dem Airport. Bei den Ankünften bleibt es am Flughafen Nürnberg genauso ruhig. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Rettungs- und Ambulanzflüge fänden auch am Tag des Streiks selbstverständlich weiter statt, betont der Airport-Sprecher.

Und: "Wir sind hier trotzdem im Regelbetrieb, der Flughafen ist geöffnet." Tatsächlich seien auch Passagiere und Passagierinnen vor Ort, die etwa mit Bussen zu anderen Flughäfen transportiert werden, so der Sprecher. Ob es in den kommenden Tagen vor Ort zu größerem Andrang am Airport kommen wird, weil umgebucht wurde, glaubt er nicht. "Es ist ja nicht so, dass Flüge, die heute ausfallen, allesamt nachgeholt werden. Stattdessen starten die Maschinen wieder wie geplant mit den gewohnten Kapazitäten." Um 2.50 Uhr soll am Dienstag wieder der erste reguläre Flieger abheben.

Erstmeldung vom 24.03.2023: XXL-Streik am Montag trifft Flughafen Nürnberg - Pressesprecher warnt vor Ausfällen

Der von der Gewerkschaft Verdi zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr angesetzte Warnstreik könnte große Folgen für den Flugverkehr haben: "Ob und wenn ja, wie viele Flüge sich verspäten oder ausfallen, kann ich jetzt noch nicht sagen, das wird erst am Montag feststehen", erklärt Pressesprecher Christian Albrecht auf Anfrage von inFranken.de.

Falls ein Flug gecancelt wird, sollen die Reisenden jedoch sofort informiert werden: "Je nach Art der Buchung werden die Passagiere beispielsweise per SMS, E-Mail oder gegebenenfalls ihr Reisebüro gewarnt werden", so Albrecht. Um am stets auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt Albrecht allen Passagieren einen Blick auf die Website des Nürnberger Flughafens, auf der umgehend über Verspätungen und Ausfälle informiert werde.

Wer für Montag einen Parkplatz gebucht hat, wird vom Flughafen Nürnberg auf die Möglichkeiten zur Stornierung hingewiesen: "Kundinnen und Kunden, die einen Parkplatz am Airport Nürnberg gebucht haben, haben grundsätzlich 24 Stunden vor Einfahrt die Möglichkeit, ihren Parkplatz online in unserem System zu stornieren", heißt es auf der Website. Wenn ein Flug kurzfristiger annulliert werde, sei eine Stornierung über das System nicht mehr möglich, jedoch könne man gegen eine Gebühr in Höhe von 15 Euro eine Rückerstattung über das Rückerstattungsformular anfordern.

