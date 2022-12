"Erstaunliche Entwicklung": Einwohnerzahl in Nürnberg sehr stark gestiegen

Eine aktuelle Analyse der Melderegister von Nürnberg durch das Amt für Stadtforschung und Statistik zeigt für die ersten zehn Monate des Jahres 2022 eine erstaunliche Entwicklung: Seit Jahresende 2021 sei die Bevölkerung von Nürnberg um mehr als 10 .000 Personen auf 542.544 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnung gewachsen.

Nachdem Nürnberg von Herbst 2019 bis Herbst 2021 einen Bevölkerungsrückgang habe verzeichnen müssen und die Einwohnerzahl zwischenzeitlich auf unter 530.000 Personen gesunken sei, sei die Einwohnerzahl aus der Zeit „vor Corona“ von 2019 nicht nur wieder eingestellt worden, sondern inzwischen sogar deutlich übertroffen. "Ein neues Allzeithoch".

In Nürnberg seien bisher in diesem Jahr mehr Einwohnerinnen und Einwohner gestorben, als Kinder geboren wurden. Damit sei der natürliche Saldo in Nürnberg bisher negativ. Der Zuwachs an Bevölkerung sei in Nürnberg also durch Zuwanderung zu erklären. Insbesondere der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führe zu einem massiven Bevölkerungswachstum in Nürnberg. Auch das Statistische Bundesamt stelle fest, dass die Fluchtmigration bereits seit 2014 zum Bevölkerungswachstum in Deutschland beitrage und, dass die Nettozuwanderung in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung liege.

Aber auch ohne Fluchtmigration wachse Nürnberg. Treiber dieses zweiten Wachstumsimpulses seien vor allem jüngere Menschen, die nach Nürnberg ziehen. Zudem zeige sich, dass die meisten Zuzüge aus Bayern selbst zu verzeichnen sind.

Die Zukunft werde zeigen, inwieweit und wie lange dieser Trend anhalten wird. Für die Kommunen ergeben sich durch diese Entwicklung große Herausforderungen bei der kulturellen und sozialen Integration von Zugewanderten in die Stadtgesellschaft, der Ausstattung und des Ausbaus städtischer Infrastruktur und der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum.

Der Bericht aus Stadtforschung und Statistik zum Bevölkerungshoch ist unter https://www.nuernberg.de/internet/statistik/sus_2020_2024.html abrufbar.

Vorschaubild: © Julia Gebhardt/inFranken.de