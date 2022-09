Giftköder sind am Mittwoch (7. September 2022) in Ezelsdorf, einem Gemeindeteil der Gemeinde Burgthann (Landkreis Nürnberger Land), gefunden worden.

Gegen 18 Uhr war eine Spaziergängerin mit Ihrem Hund in Nähe der Pfaffenherdstraße auf einer Wiese am angrenzenden Waldgebiet unterwegs. Da der Hund an einem Laubhaufen auffällig interessiert war, schaute die Hundebesitzerin nach, was dort war. So berichtet die Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg.

Burgthann: Spaziergängerin findet Giftköder

Sie fand darin zwei Wurststücke, die vermutlich mit Rattengift präpariert wurden. Daher wurde eine toxikologische Untersuchung der Wurststücke veranlasst.

Die Polizeiinspektion Altdorf bittet mögliche Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 09187/9500-0 zu melden.

Vorschaubild: © Amelie Geiger/dpa (Symbolfoto)