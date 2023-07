Nürnberg: 37-Jähriger bedroht Busfahrgäste

Wie die Polizei Mittelfranken in den sozialen Medien berichtet, soll ein 37-jähriger Fahrgast andere Menschen in einem Nürnberger Bus bedroht haben. "In einem Linienbus in Nürnberg Worzeldorf ging ein Fahrgast auf andere Fahrgäste los. Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort", hieß es am Dienstagmorgen (18. Juli 2023). "Auch gegenüber unseren Kollegen verhielt sich die Person aggressiv und bedrohte sie mit Glasflaschen."

37-Jähriger bedroht Polizisten in Nürnberg - Beamte setzen Pfefferspray ein

Gegen 7.30 Uhr war der 37-Jährige "im Bereich der Straße An der Radrunde" in den Bus eingestiegen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gibt. "Da er wiederholt Fahrgäste beleidigte und bedrohte, verständigte der Busfahrer über die VAG-Leitstelle die Polizei und stoppte den Bus, woraufhin der Mann ausstieg." Kurze Zeit später traf auch schon die Polizei ein. "Er bedrohte die Beamten mit zwei Glasflaschen und versuchte, diese zu attackieren", so ein Sprecher der Polizei gegenüber inFranken.de.

Der Mann ließ sich nicht beruhigen, so die Polizei. Die Beamten hätten deshalb von ihrem Pfefferspray Gebrauch gemacht. "Da dieses keine Wirkung zeigte, gaben sie einen Warnschuss ab. Daraufhin flüchtete der Mann in ein nahegelegenes Waldstück", so die Polizei weiter.

Doch nur kurze Zeit später konnte der Mann "widerstandslos festgenommen werden." Nach der Festnahme wurde ein Blutalkoholwert in Höhe von zwei Promille festgestellt. Der Mann muss sich nun "wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten."

