In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es kurz nach Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 Höhe der Ortschaft Markt Bibart gekommen. Ein 49-jähriger Mann befuhr mit seinem Auto die B8 in Fahrtrichtung Altmannshausen. Wie die Polizei berichtete, erfasste er bei Markt Bibart einen Mann, der auf der Fahrbahn saß.

Der 49-Jährige konnte bei seiner Fahrt zwar plötzlich eine zusammenkauernd auf der Fahrbahn sitzende Person erkennen. Trotz sofortiger Vollbremsung und einem Ausweichversuch touchierte der Fahrzeugführer den 31 Jahre alten Mann jedoch.

Mann sitzt mitten in der Nacht auf der Fahrbahn - 49-Jähriger fährt ihn an

Im Rahmen der medizinischen Erstversorgung konnten glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen bei dem Unfallopfer festgestellt werden. Vielmehr zeigten sich diverse Prellungen und eine Knöchelfraktur. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich jedoch konkrete Anhaltspunkte, dass der 31-Jährige im Vorfeld Betäubungsmittel konsumierte und sich im erheblichen Rauschzustand auf die Fahrbahn setzte. Gegen den Fahrzeugführer wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet - dabei wird das Verhalten des Opfers wohl aber Einfluss auf die juristische Bewertung des Unfalls nehmen.

In diesem Zusammenhang startete die Polizei zudem einen Zeugenaufruf. Wem ist die auf der Fahrbahn sitzende Person bereits im Vorfeld im Bereich der Bundesstraße 8 oder in der Ortschaft Markt Bibart aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 09161/8853-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Thorsten Töller/pixabay.com (Symbolbild)