Die griechischen Restaurants in Miltenberg sind beliebt bei Menschen, die die griechische Küche genießen möchten. Diese Restaurants bieten eine große Auswahl an traditionellen Gerichten und Getränken, die mit frischen Zutaten und auf authentische Weise zubereitet werden. Hier sind die besten fünf. Das Ranking basiert auf Google-Bewertungen.

1# Restaurant Thessaloniki Miltenberg - mit Blick auf den Main

Das Restaurant Thessaloniki in Miltenberg ist ein beliebtes Ziel für Gourmets, die die griechische Küche lieben. Mit Blick auf den Main und die Promenade bietet das Restaurant etwa 50 Sitzplätze und ein besonderes Ambiente, das zum Entspannen und Genießen einlädt. Das Ziel des Restaurants ist es, den Gästen eine vielfältige Auswahl an Spezialitäten und Getränken zu bieten, die authentische Aromen und Geschmacksrichtungen Griechenlands widerspiegeln.

Das Restaurant bietet wechselnde Tagesmenüs und kleine Snacks für zwischendurch, die auch zum Mitnehmen erhältlich sind. Die Speisekarte des Restaurants ist umfangreich und reicht von Mezze-Platten und frittiertem Feta-Käse bis hin zu Souvláki und Moussaka. Das Restaurant verwendet nur die besten Zutaten und Gewürze, um dir ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis zu bieten.

Restaurant Thessaloniki Miltenberg

Mainstr. 87, 63897 Miltenberg

Telefon: 09371 67990

www.thessaloniki-miltenberg.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17.00 bis 00.00 Uhr

2# Restaurant Kreta Miltenberg - gefüllte Weinblätter und Bier vom Fass

Das Restaurant Kreta Miltenberg bietet nicht nur leckere, frische und selbstgemachte griechische Spezialitäten, sondern auch einen atemberaubenden Panoramablick über ganz Miltenberg. Die wunderschöne Terrasse und der modern gestaltete Gastraum laden dich ein, ein paar Stunden in griechischer Atmosphäre zu genießen.

Die Speisekarte des Restaurants ist voll von traditionellen kretischen Gerichten wie Moussaka, Souvláki, Tsatsiki und gefüllten Weinblättern. Alle Gerichte werden frisch zubereitet und bieten ein kulinarisches Erlebnis. Aber das ist nicht alles: Das Restaurant bietet auch eine große Auswahl an frischen Getränken, leckerem Fassbier und ausgesuchten Weinen, die perfekt zu den Gerichten passen.

Restaurant Kreta Miltenberg

Josef-Wirth-Straße 11, 63897 Miltenberg

Telefon: 0172 1698866

Internet: www.kreta-miltenberg.com

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 17.30 bis 22.00 Uhr, Freitag bis Samstag von 17.30 bis 23.00 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23.00 Uhr

3# Restaurant Zorbas - Gastfreundschaft wird hier großgeschrieben

Im Restaurant wird eine große Auswahl an griechischen Spezialitäten und mediterranen Gerichten angeboten. Besucher*innen können hier mit Familie oder Freunden in einer angenehmen und herzlichen Atmosphäre speisen. Das Personal legt Wert auf griechische Gastfreundschaft und Qualität. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem Vorspeisen wie Tsatsiki und Feta-Saganaki, Hauptgerichte wie Souvláki und Moussaka sowie Desserts wie Baklava und Galaktoboureko.

Alle Gerichte werden frisch zubereitet und mit Liebe serviert. Das Team sorgt für eine angenehme Atmosphäre und einen herzlichen Service, damit sich die Gäste wie zu Hause fühlen und ihren Besuch in vollen Zügen genießen können.

Restaurant Zorbas

Berliner Pl. 8, 63897 Miltenberg

Telefon: 09371 6692922

Internet: https://sites.google.com/site/restaurantzorbasberliner/

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10.00 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22.30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

4# Restaurant Poseidon unweit von Miltenberg

Die Gaststätte Poseidon in Klingenberg ist ein Familienbetrieb mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Zubereitung von griechischen Gerichten. Die Philosophie des Restaurants ist es, den Gästen die griechische Küche auf authentische Weise näherzubringen. Das Restaurant bietet eine modern-antike Inneneinrichtung sowie einen einladenden Biergarten, der zum Verweilen einlädt.

Egal, ob du auf der Durchreise bist oder einen längeren Aufenthalt planst, das freundliche und einladende Ambiente wird dir bestimmt gefallen. Das Team der Gaststätte Poseidon legt großen Wert auf das Wohlbefinden seiner Gäste.

Restaurant Poseidon

Trennfurter Straße 114, 63911 Klingenberg

Telefon: 09372 20210

Internet: www.poseidon-trennfurt.com

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17.30 bis 23.30 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr und 17.00 bis 23.30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

5# Taverna Leonidas - umfangreiche Auswahl an griechischem Wein

Die Taverna Leonidas ist ein traditionelles griechisches Restaurant, das in Michelstadt ansässig ist. Es wird von einem freundlichen und aufmerksamen Personal betrieben, das die Gäste in einer gemütlichen Atmosphäre willkommen heißt. Die Speisekarte des Restaurants bietet eine große Auswahl an köstlichen griechischen Gerichten, die mit frischen Zutaten zubereitet werden. Taramasalata und Oliven als Vorspeise, Souvláki und Moussaka als Hauptgericht, Baklava und Galaktoboureko als Dessert – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Zusätzlich zu den leckeren Speisen hat die Taverna Leonidas auch eine umfangreiche Auswahl an griechischen Weinen und anderen Getränken. Das Team berät dich gerne bei der Auswahl eines passenden Weins, um das Essen perfekt zu ergänzen.