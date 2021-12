Eine Winterjacke sowie ein Smartphone erbeuteten zwei derzeit noch unbekannte Männer in den frühen Dienstagmorgenstunden von einem 17-Jährigen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Gegen 1.45 Uhr befand sich der Jugendliche laut Polizei in der Konrad-Adenauer-Straße, als es zwischen ihm und zwei jungen Männern aus bislang unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im Verlauf griffen die Männer den Jugendlichen an und nahmen ihm die Winterjacke sowie sein Handy weg. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Stadtmitte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden die Männer nicht gefunden.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: etwa 175 Zentimeter groß, zirka 25 Jahre alt

2. Täter: etwa 170 Zentimeter groß, zirka 20 Jahre alt, kräftige Statur

Zeugen, die den Vorfall am frühen Dienstagmorgen in der Konrad-Adenauer-Straße beobachtet haben und/oder Hinweise auf die zwei Täter geben können, sollen sich laut Polizei bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.

