Einer Impfpflicht steht Petrak gespalten gegenüber. Grundsätzlich sei er kein Befürworter von Pflichten. Was freiwillig geschieht, besitze die höchste Motivationsstufe. Dennoch wird es seiner Einschätzung nach in Zukunft Situationen geben, da werde eine Corona-Impfung erwartet. Er vergleicht diese Szenarien etwa mit der bestehenden Masern-Impfpflicht für den Besuch von Kindertagesstätten. "Ich würde eine Corona-Impfpflicht daher nicht von einem bestimmten Beruf abhängig machen, sondern vom jeweiligen Gefährdungsanlass. Mit einer Impfpflicht für Menschen, die zum Beispiel in einer Gemeinschaftseinrichtung arbeiten, wo Menschen auf engstem Raum zusammen sind, könnte ich leben."

Wenn eine Corona-Impfung für bestimmte Berufsgruppen oder Arbeitsbereiche in Zukunft verpflichtend wäre, würde dies sicherlich so manches Pflegeteam intern entzweien. Oder nicht? An eine mögliche Spaltung im Team glauben die Stationsleiter des Caritasverbandes für den Landkreis Lichtenfels nicht. Sicher würden einige ihren Unmut kundtun, aber nicht den Kollegen gegenüber, sondern eher gegenüber der Politik, sind sie sich einig.

Generelle Impfpflicht: Politikverdrossenheit würde wachsen

Auch die Politikverdrossenheit würde wohl ungeahnte Dimensionen annehmen, überlegt das Team und verweist auf die anfänglichen Versprechungen vieler Politiker in den Medien, dass es keine Impfpflicht geben werde. Wovor sie jedoch warnen, ist die dann folgende Steigerung des Fachkräftemangels: Viele Pflegekräfte , Hilfskräfte oder Ehrenamtliche, die sich nicht impfen lassen möchten, würden sich vermutlich andere Tätigkeitsfelder suchen und damit die ohnehin angespannte personelle Situation in der Pflege- und Gesundheitsbranche auf einen Gipfel treiben.

Dies gibt auch Eva Gill, Standortleiterin für das Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg und das Wohn- und Pflegeheim Kutzenberg, zu bedenken: "Die Befürworter einer Impfpflicht müssen bedenken und klären, wie Pflegekräfte ersetzt werden, die sich nicht impfen lassen wollen. Und das zusätzlich zu den Pflegekräften, die eventuell in Quarantäne sind, und nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines Pflegekräftemangels in der Bundesrepublik. Mit der Frage einer Impfpflicht muss daher grundsätzlich sehr sorgsam umgegangen werden."

Auch die Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken sprechen sich dafür aus, Aufklärung und Information zu forcieren, damit möglichst viele Menschen den Sinn der Impfung erkennen können und ihre Unsicherheit ablegen. Dies setze eine stabile Verfügbarkeit des Impfstoffs voraus. Die Impfzentren könnten die Kliniken unterstützen und die Impfbereitschaft erhöhen, indem mobile Impf-Teams in die Kliniken gehen und vor Ort ein Impfangebot machen. Das wäre ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Positive Erfahrungen mit einem auch organisatorisch reibungslosen Impfvorgang verbreiteten sich schnell und trügen ihren Teil dazu bei, dass die bereits vorhandene Impfbereitschaft weiter steigt. Doch auch danach sei Verantwortung zu zeigen: Auch nach einer Impfung gelte es, Hygieneregeln einzuhalten, denn es sei unklar, ob Geimpfte das Virus nicht trotzdem weitergeben können. Dafür fehlten zumindest jetzt noch sichere Daten.

"Für mich ist die Impfung alternativlos."

Wie auch immer der Status oder die Rahmenbedingungen zur Corona-Impfung sind: Die Motivation vieler Menschen in diesen Tagen gleicht wohl derjenigen von Isolde Schug-Fischer, Pflegeleiterin einer Station der Lungenfachklinik am Bezirksklinikum Obermain : "Für mich ist die Impfung alternativlos. Ich möchte in eine Zukunft ohne Corona-Pandemie. Dann wird es endlich auch wieder problemlos möglich sein, andere Menschen zu treffen. Ich möchte ohne Infektionsgefahr leben und arbeiten und ich möchte zurück in eine Zeit ohne Shutdowns. Impfung und Hygieneregeln gehen dabei Hand in Hand."

