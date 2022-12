David Garrett spielt Open-Air-Konzert bei Kloster Banz

spielt bei Kloster Banz Termin ist am Sonntag, 9. Juli 2023 , um 19.30 Uhr auf der Klosterwiese Banz

, um 19.30 Uhr auf der Iconic-Tour 2023: David Garrett mit Hommage an große Geiger des Goldenen Zeitalters auf Tournee

Er ist bekannt als virtuoses Ausnahmetalent an der Geige und rund das Banzer Musik-Wochenende 2023 mit erlesenen Klassikprogramm am Sonntag nach dem Open-Air-Festival "Lieder auf Banz" ab: Star-Geiger David Garrett, der sich zusammen mit Franck van der Heijden (Gitarre) und Rogier van Wegberg (Bass) auf Iconic-Tour begibt, spielt am 9. Juli 2023 auf der Klosterwiese von Kloster Banz (Landkreis Lichtenfels). Der Karten-Vorverkauf für die Veranstaltung läuft - Tickets gibt es hier*.

Star-Geiger David Garrett kommt nach Banz: Open-Air-Konzert am 9. Juli auf der Klosterwiese

Das Konzert auf der Klosterwiese ist eines von nur zwei Open-Air-Konzerten, die David Garrett für 2023 in Deutschland geplant hat - ein weiteres Freiluftkonzert findet in Bremen statt. Die atemberaubend schöne Konzertkulisse im Angesicht des altehrwürdigen Kloster Banz besticht nicht nur optisch, sondern auch mit dem besonderen intimen Charme, den die Besucher*innen der Lieder auf Banz nur zu gut kennen.

Das neue Album von David Garrett, "Iconic"*, ist inspiriert von jenen legendären Geigern, deren Glanzstücke und gefühlvolle Melodien David Garrett schon als Kind begeisterten. Musik von Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn und Schumann, um nur einige zu nennen, erklingt in neuen Bearbeitungen für Violine und Gitarre. Dieses Projekt geht 2023 nun erstmalig auf Tournee. Mit seiner individuellen Auswahl von Stücken erinnert David Garrett an das Goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen – an Künstler wie Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler und Yehudi Menuhin, die ihn bezauberten. Ihnen und anderen galt die Bewunderung des jungen Musikers, ihnen wollte er es künstlerisch gleichtun und so vertiefte er sich in ihre epochalen Aufnahmen.

"Leider spielen seit einigen Jahrzehnten Geiger immer seltener einige der kurzen Stücke, die die Großen der 1920er- und 1930er-Jahre in ihren Konzerten aufgeführt haben, dabei bleiben sie einem sofort im Gedächtnis", sagt der 42-jährige Garrett. "Mir bedeutet es deswegen umso mehr, dass ich nun die Gelegenheit habe, all diese schönen Stücke wieder lebendig werden zu lassen."

Ausnahmetalent an der Geige

Garrett, der aus Aachen stammt und erst vor kurzem verriet, keine Zeit für Kinder zu haben, erhielt seine erste Geige im Alter von vier Jahren. Sein außergewöhnliches, vielseitiges Talent wurde schon früh erkannt: Als "Wunderkind" gab David Garrett sein Bühnendebüt im Alter von zehn Jahren und wurde mit 13 Jahren der jüngste Künstler, der jemals bei der renommierten Deutschen Grammophon unter Vertrag genommen wurde. Als Kind arbeitete er mit Dirigentenlegenden wie Zubin Mehta, Claudio Abbado und Yehudi Menuhin zusammen. Im Alter von nur 15 Jahren nahm er alle 24 Capricen von Paganini auf – zweifellos einige der anspruchsvollsten Stücke, die je für Violine geschrieben wurden. Yehudi Menuhin hat ihn sogar als "den größten Geiger seiner Generation" gepriesen.

Genau an diesem Punkt seiner Karriere entschied er sich dafür, seine Fähigkeiten zu verfeinern und zu erweitern und schrieb sich an der weltberühmten Juilliard School in New York ein: Er wurde Schüler von Itzhak Perlman. Bis heute arbeitet David Garrett mit den außergewöhnlichsten Dirigenten im klassischen Bereich wie Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, Riccardo Chailly und Andrés Orozco-Estrada zusammen. In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist er mit vielen der weltweit führenden Orchester und Dirigenten aufgetreten und hat international mit Rockballaden, klassischen Sonaten, solistischen Bravournummern und Filmmusiken ein neues Publikum erreicht.

Seine Autobiografie "Wenn ihr wüsstet"* beschreibt seinen mitunter steinigen Weg vom Wunderkind zum erfolgreichen Künstler. Garrett wurde bereits mit 25 Goldenen und 17 Platin-Schallplatten, dem Europäischen Kultur Award, fünf ECHO Klassik und vier ECHO Pop-Trophäen ausgezeichnet, und er hat bislang über 4,5 Millionen Tonträger verkauft.

"Lieder auf Banz 2023" an den beiden Tagen zuvor

An den beiden Tagen vor dem Garrett-Konzert findet das zweitägige Liedermacher-Festival "Lieder auf Banz" auf der Klosterwiese statt. Für die 2023-er Ausgabe des Open-Airs am 7./8. Juli haben sich unter anderem Karat, Ringlstetter & Band, Pe Werner und Heinz Rudolf Kunze angekündigt, die Moderation übernimmt Bodo Wartke. Tickets gibt es hier*.

Auch interessant: Coburger Open-Air-Sommer 2023 geht schon im Juni los - Auftritt von Weltstar angekündigt.