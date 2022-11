Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt gaben, startet der Coburger Open-Air-Sommer im Jahr 2023 zum ersten Mal im Juni.

Im Gespräch mit inFranken.de erklärt die Veranstalterin, warum es diesen Sommer schon früher losgeht, und wieso es deshalb gelang, einen echten Weltstar nach Coburg zu locken.

Rockikone Sting kommt im Juni 2023 nach Coburg - "etwas ganz Besonderes"

"Eine glückliche Fügung erlaubt uns, diesen Sommer nicht nur im August, sondern auch im Juni Konzerte zu veranstalten", erklärt Gaby Heyder vom "Veranstaltungsservice Bamberg" im Gespräch mit inFranken.de. Das Gelände des Landestheaters Coburg am Schlossplatz, welches die Veranstalter als Backstagebereich nutzen, sei ihnen in der Vergangenheit lediglich im August zur Verfügung gestellt worden. Da das Theater im April 2023 umzieht, hätte einem früheren Start des Coburger Konzertsommers nichts mehr im Weg gestanden.

Dass man dieses Jahr bereits im Juni mit dem Open-Air-Sommer startet, habe einen erfreulichen Vorteil bei der Künstlerbuchung mit sich gebracht: "Internationale Stars gehen meist eher im Frühsommer auf Europa-Tour, im August geht man bei vielen Anfragen dementsprechend leer aus", so Heyder.

Somit konnte man für den 14. Juni 2023 mit Rockikone Sting einen waschechten Topstar buchen: "Jemanden wie Sting in Coburg willkommen zu heißen ist natürlich etwas ganz Besonderes", meint Heyder. Ein paar Tage später, am 18. Juni, wird Peter Maffay seinen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten Auftritt auf dem Schlossplatz nachholen.

Roland Kaiser und Cro im August in Coburg - "es sind noch Tickets verfügbar"

Zwei Monate später geht der Open-Air-Sommer dann in die nächste Runde. Erst gibt Schlagerlegende Roland Kaiser am 11. August 2023 seine Hits zum besten (hier gibt es Karten*), dann bildet der Auftritt von Chartstürmer Cro (Tickets*)am 13. August 2023 den spektakulären Abschluss der Konzertreihe am Schlossplatz.

Wer seine Lieblingsstars beim Open-Air-Sommer in Coburg live miterleben will, hat laut Heyder zum jetzigen Zeitpunkt noch eine gute Chance: "Der Verkauf ist erst letzte Woche gestartet, es sind also noch Tickets* verfügbar."

