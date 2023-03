Top 5 Secondhand-Shops in Kulmbach: Nachhaltig und günstig einkaufen

Secondhand-Shopping ist eine nachhaltige Alternative zum Neukauf

Secondhand-Shopping erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, sowohl aus ökologischen Gründen als auch aufgrund des Charmes, den alte und gebrauchte Gegenstände ausstrahlen können. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Kleidung, sondern auch um Möbel, Bücher, Elektronik und vieles mehr. Bei der Auswahl der Läden haben wir uns an den Google-Bewertungen orientiert.

1# KuKATZ - Second-Hand-Shop

Im KuKATZ, der Kulmbacher-Kinder-Ausstattungs-Tausch-Zentrale, haben Eltern die Möglichkeit, ihre gut erhaltene Kinderkleidung, Spielwaren, Kinderwägen und vieles mehr gegen eine Kommissionsgebühr zu verkaufen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Artikel loszuwerden und gleichzeitig anderen Eltern die Möglichkeit zu geben, gut erhaltene Gegenstände für ihre Kinder zu einem günstigen Preis zu erwerben.

Der Secondhand-Shop im KuKATZ wird ehrenamtlich geführt. Dies bedeutet, dass alle, die in diesem Geschäft arbeiten, dies aus Leidenschaft und Engagement tun, um die lokale Gemeinschaft zu unterstützen. Durch die Annahme von Artikeln in Kommission wird der Kreislauf von gut erhaltenen Kinderartikeln verlängert und Ressourcen werden geschont.

KuKATZ - Second-Hand-Shop

Klostergasse 8, 95326 Kulmbach

Telefon: 09221 92920

Internet: https://gummi-stiftung.de/familientreff/kukatz-second-hand/

Öffnungszeiten: Montag von 14.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr. Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr. Jeden letzten Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr. An Brückentagen, Feiertagen sowie am Wochenende geschlossen.

2# Diakonie Kulmbach Ladentreff Goethestraße

Wenn du auf der Suche nach kostengünstigen Haushaltsgegenständen, Kleinmöbeln oder Spielsachen bist, solltest du unbedingt den Ladentreff im Evangelischen Johann-Eck-Gemeindehaus besuchen. Hier findest du eine große Auswahl an gebrauchten Gegenständen in gutem Zustand zu einem erschwinglichen Preis. Egal ob du nach einem Topfset für die Küche, neuen Möbeln für dein Zuhause oder Spielzeug für deine Kinder suchst, im Ladentreff kannst du fündig werden. Und das Beste daran ist, dass du diese Artikel zu einem Bruchteil des Preises erhalten kannst, den du für neue Produkte zahlen müsstest.

Der Laden wird von einem engagierten Team von Freiwilligen betrieben, die immer darauf achten, dass die Artikel in gutem Zustand sind und das Sortiment regelmäßig erweitern. So kannst du sicher sein, dass du hochwertige Produkte erhältst, die dir lange Freude bereiten werden.

Diakonie Kulmbach Ladentreff Goethestraße

Kronacher Straße 9, 95326 Kulmbach

Telefon: 09221 6057773

Internet: www.diakonie-kulmbach.de/ladentreff-goethestrasse/

Öffnungszeiten: Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr, Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.30 Uhr. An Feiertagen ist geschlossen.

3# Fischers Lagerhaus - in der Nachbarstadt Bayreuth zu finden

Wenn du auf der Suche nach besonderen Einrichtungsgegenständen bist, solltest du unbedingt Fischers Lagerhaus in Bayreuth besuchen. Hier findest du Möbel, einzigartige Dekorationen, exotische Accessoires und Antiquitäten. Die Produkte erzählen die Geschichte verschiedener Länder und Kulturen und sind in Themen- und Länderwelten organisiert. Von Indonesien über China, Indien, Nepal, Marokko, Türkei, Thailand bis Mexiko gibt es eine breite Auswahl an Unikaten für Haus und Garten.

Was diesen Secondhand-Shop von anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es hier keine Mainstream-Produkte oder Nachbauten gibt. Stattdessen findest du nur echte Handwerkskunst, die dein Zuhause in einzigartiger Weise bereichern wird.

Fischers Lagerhaus

Bindlacher Straße 8, 95448 Bayreuth

Telefon: 0921 16497334

Internet: www.fischers-lagerhaus.de/unsere-standorte/bayreuth/

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr

4# Commerz by Robin Stoehr - Vintage-Mode und Designerstücke

In Bayreuth gibt es nicht nur herkömmliche Secondhand-Läden, sondern auch ausgefallenere Konzepte, wie den Concept Store Commerz X Cronalla in der Schulstraße. Hier werden Vintage-Mode und neue Designerstücke in einer extravaganten Atmosphäre vereint.

Die Geschäftsführer Rainer Bienlein und Robin Stöhr legen großen Wert darauf, besondere Einzelteile zu finden und sie wieder brauchbar und stilvoll zu machen. Dabei lassen sie sich von Großstädten in ganz Europa inspirieren und kooperieren mit Schneidern in Bayreuth. Der Fokus liegt nicht nur auf Ästhetik, sondern auch auf Nachhaltigkeit und Neuerfindung im Wandel des Gebrauchtwarenmarkts.

Commerz by Robin Stoehr

Schulstraße 15, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 75708789

Internet: www.commerzclothing.com

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr, Samstag von 11.30 bis 17.00 Uhr. An Feiertagen ist geschlossen.

5# Jakob-Möbel in Michelau

Jakob-Möbel hat sich auf gebrauchte Möbel spezialisiert. Das Geschäft bietet eine große Auswahl an verschiedenen Möbeln, die alle in sehr gutem Zustand sind. Der Laden ist besonders beliebt bei Menschen, die nach günstigen Alternativen zu neuen Möbeln suchen oder einfach einzigartige und charaktervolle Stücke suchen, die man nicht in jedem Möbelhaus findet.

Der Laden verfolgt dabei eine nachhaltige Philosophie und fördert die Wiederverwendung von Möbeln, um Ressourcen zu sparen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Im Geschäft findest du eine große Auswahl an verschiedenen Möbeln, von Sofas und Sesseln über Esstische und Stühle bis hin zu Betten und Schränken.

Jakob-Möbel

Dekan-Clarus-Straße 20, 96247 Michelau in Oberfranken

Telefon: 01573 9634313

Internet: https://www.facebook.com/people/Jakob-M%C3%B6bel/100070852147404/

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 09.00 bis 22.00 Uhr

Fazit

In Kulmbach und Umgebung gibt es eine Vielzahl an Secondhand-Shops, die eine nachhaltige und preiswerte Alternative zum Neukauf bieten. Besonders zu empfehlen sind der KuKATZ-Second-Hand-Shop und der Ladentreff Goethestraße der Diakonie Kulmbach, die von engagierten Freiwilligen betrieben werden und hochwertige Produkte in gutem Zustand zu einem erschwinglichen Preis anbieten. Wer auf der Suche nach besonderen Einrichtungsgegenständen ist, sollte auch Fischers Lagerhaus in Bayreuth besuchen, wo Unikate aus verschiedenen Ländern und Kulturen angeboten werden.