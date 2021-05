Der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb teilt mit, dass sich der Start der Rosenberg Festspiele 2021 aufgrund des nach wie vor hohen Infektionsaufkommens im Landkreis Kronach verschieben wird. So beginnen die Festspiele nun nicht, wie zunächst geplant, am 22. Mai 2021, sondern erst am 27. Juni 2021.

Für die acht Veranstaltungen, die in dem Zeitraum zwischen 22. Mai und 26. Juni angesetzt waren, wurde jeweils ein Ersatztermin definiert, für den die gekauften Tickets des ursprünglichen Termins automatisch ihre Gültigkeit behalten. Alle Kundinnen und Kunden, die den Ersatztermin nicht wahrnehmen können oder möchten, können ihre Karten umtauschen oder zurückgeben.

Veranstalter der Rosenberg-Festspiele optimistisch: "Im Sommer realisieren"

Um alle Vorgänge zügig bearbeiten zu können, wird in der Tourist-Information der Stadt Kronach eine Tickethotline eingerichtet, die bis auf Weiteres jeden Samstag von 10 bis 16 Uhr unter der Nummer 09261-97236 zu erreichen ist. Auch eine Bitte um Rückruf per Mail unter touristinfo@stadt-kronach.de ist jederzeit möglich.

Betriebsleiterin Dr. Kerstin Löw und künstlerische Leiterin Anja Dechant-Sundby bedanken sich bei allen Betroffenen für ihr Verständnis und sind zuversichtlich, mithilfe dieser Verschiebung die Festspiele im Sommer realisieren zu können. Denn immerhin gehen die Inzidenzwerte auch im stark betroffenen Landkreis Kronach inzwischen deutlich zurück.

Eine große Freude sei jedenfalls für alle Beteiligten, dass am vergangenen Wochenende unter Maßgabe aller zu beachtenden Schutz- und Hygienevorschriften schon einmal der Probenbetrieb beginnen konnte, und auch das Publikum könne sicher sein, dass die Veranstalter in Absprache mit dem Landratsamt "alles tun werden, um ab Ende Juni einen sicheren Theaterbesuch zu gewährleisten", heißt es.

Rosenberg-Festspiele in Kronach: Das ist die Übersicht der Ersatztermine

Das Sams – Eine Woche voller Samstage

Ersatztermin für 22. Mai, 15 Uhr: 27. Juni, 11 Uhr

Ersatztermin für 30. Mai, 15 Uhr: 07. August, 15 Uhr

Ersatztermin für 06. Juni, 15 Uhr: 17. Juli, 15 Uhr

Ersatztermin für 19. Juni, 15 Uhr: 31. Juli, 15 Uhr

Jedermann

Ersatztermin für 16. Juni, 20 Uhr: 03. Juli, 20 Uhr

Ersatztermin für 18. Juni, 20.30 Uhr: 09. Juli 20.30 Uhr

Ersatztermin für 25. Juni, 20.30 Uhr: 20. Juli, 20.30 Uhr

Ersatztermin für 26. Juni, 18.00 Uhr: 08. August, 20.30 Uhr

Tickethotline der Touristinfo zu den verschobenen Aufführungen: Samstags, 10-16 Uhr, 09261-97236

E-Mail: touristinfo@stadt-kronach.de