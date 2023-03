Wie das Landratsamt Kronach berichtet, müssen im Zuge der Sanierung des Kreisbauhofes in Birkach zwei Straßenquerungen für die Versorgungsleitungen durch die Kreisstraße verlegt werden.

Dies hat zur Folge, dass in der Zeit vom 22. März bis voraussichtlich 14. April der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr in Gundelsdorf und dem Kreisverkehr in Friesen gesperrt sein wird.

Die Zufahrt zum Wertstoffhof Birkach ist über Friesen möglich.

Die Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert.

Das Landratsamt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese Maßnahme.