Am Mittwochabend (26.04.2023) wurde ein Motorradfahrschüler auf der B85 zwischen Blumau und Knellendorf im Kreis Kronach schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein landwirtschaftliches Gespann auf der B85 aus Kronach kommend in Fahrtrichtung Knellendorf. Dahinter bildete sich eine Fahrzeugschlange, in welche sich ein Motorradfahrschüler sowie der Fahrschullehrer einreihten, wie die Polizei Kronach mitteilt.

Mehrere unmittelbar hinter dem Gespann fahrende Fahrzeuge setzten dann zum Überholvorgang an und auch der Motorradfahrlehrling ordnete sich zum Überholen auf dem Gegenfahrstreifen ein.

Ein in der Fahrzeugschlange weiter hinten fahrender 22-jähriger Autofahrer setzte ebenfalls zum Überholen der gesamten Kolonne an und übersah den Motorradfahrer und fuhr auf ihn auf. Der Motorradfahrer stürzte und blieb verletzt an der Unfallstelle liegen.

Der Motorradfahrschüler kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum. Beide beteiligte Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro.

Die B85 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, für etwa zweieinhalb Stunden, komplett gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Kronach hat Ermittlungen gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr eingeleitet.