Ziemlich geräuschlos hat das Unternehmen Auto-Teile-Unger (A.T.U.) seine angemietete Filiale an der Mainbernheimerstraße in Kitzingen nach 17 Jahren bereits zum 30. September geschlossen. "A.T.U. überprüft kontinuierlich Strukturen, Filialkonzepte und Leistungen für die Kunden und passt sie an neue Gegebenheiten an, um das Unternehmen zukunftssicher und wetterfest aufzustellen", erklärt Markus Meißner, Leiter Unternehmenskommunikation auf Anfrage dieser Redaktion.

Dazu gehöre, dass Filialen geschlossen werden, die nicht profitabel arbeiten oder keine nachhaltige Zukunftsperspektive haben, wie im Fall Kitzingen. Zugleich investierte das Unternehmen eigenen Angaben nach zuletzt in zwei neue Standorte in München-Schwabing und München-Parsdorf.

Unternehmen bietet Weiterbeschäftigung an

"A.T.U. hat den zwölf Mitarbeitern in Verkauf und Werkstatt vor Ort so weit wie möglich angeboten, an anderen Standorten des Unternehmens weiterzuarbeiten, um betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend zu vermeiden", informierte Markus Meißner zum Schicksal der ehemaligen Kitzinger Mitarbeiter.

Das Unternehmen mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz handelt mit Kraftfahrzeugzubehör, Autoersatzteilen und Reifen und betreibt an die Filialen angeschlossene Kraftfahrzeug-Werkstätten. A.T.U. hat bundesweit ein flächendeckendes Filialnetz an 530 Standorten. Das Unternehmen verweist bisherige Kitzinger Kunden an die nächstgelegenen Filialen in Würzburg.