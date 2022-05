Der Geiselwinder Erlebnis-Rasthof Strohofer schmückt sich an Pfingsten traditionell im Stil von Route 66 und American Lifestyle. Von Freitag, 3., bis Montag, 6. Juni treffen sich Countryszene und Europas Top Show Trucks beim Trucker & Country Festival – in diesem Jahr erstmals als Open Air, wie aus einer Pressemitteilung des Rasthofs hervorgeht.

Traditionell gibt es Country‐Musik an vier Tagen, chromblitzende Trucks und Airbrushs vom Steppenwolf bis zu Fantasy Motiven, ein Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Kinderland, Modelltruck‐Show, Überschlagkabine und Gurtschlitten der Polizei, Lifestyle und Händlermeile und ein Flair dieser besonderen rollenden Stadt. Auf der Open Air Bühne heizen laut Mitteilung Bands wie Nighthawk, Daniel T. Coates, Doug Adkins, Jim Everett und The Lennebrothers dem Publikum und den LineDancern ein.

Am Montag ist der Eintritt frei und es wird wieder ein Country–Mitmach–Gottesdienst mit dem Liederpfarrer J.M. Roth und seiner Tochter Christianna & Band gefeiert. Line‐ und Western‐Dancer sind dazu wieder willkommen. Mit den Fabulous Texadillos klingt das Festival am Montag aus. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.