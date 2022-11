Volkach: FCN-Fans starten besondere Weihnachtsaktion

"Ihnen etwas Gutes tun ": Hilfe für schwer kranke Kinder

": Hilfe für Fanclub-Mitglieder von Idee "sofort begeistert"

von Idee Aktion auf dem Weihnachtsmarkt - frühzeitige Bescherung im Krankenhaus

Jetzt ist es wieder so weit: Die Weihnachtszeit beginnt und neben der Vorfreude auf Heiligabend werden noch die letzten Geschenke für die Liebsten besorgt. Doch wer denkt an die, die am Adventsabend nicht mit uns unter dem Weihnachtsbaum sitzen können? Markus Müller, Vorstand des FCN-Fanclubs Weininsel in Volkach, macht es vor: Zusammen mit seinem heimischen Fußballclub möchte er zur Adventszeit schwer kranken Kindern eine Freude bereiten.

"Vor allem zur Weihnachtszeit": FCN-Fans bauen eigenen Stand auf - Unterstützung für krebskranke Kinder

Müller, der seit dem 1. Juli 2020 Vorstand des Vereins ist, habe sich schon immer für Kinder eingesetzt: deshalb sei er auf die Idee gekommen, Spenden für die Regenbogenstation in Würzburg zu sammeln. Der ganze FCN-Fanclub aus Volkach habe die Idee super gefunden. "Alle waren sofort begeistert", so Müller. Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt, der Volkacher Weihnachtsstraße im heimischen Ort, wollen sie deshalb zum ersten Mal einen eigenen Stand eröffnen.

Die Hälfte des Gewinns, welcher beim Verkauf von Nürnberger Bratwürsten, Glühwein und Kinderpunsch eingenommen wird, soll dann für die Kinder gespendet werden. "Würzburg ist nur ein Katzensprung entfernt und wir wollen ihnen etwas Gutes tun. Vor allem zur Weihnachtszeit ist diese Hilfe wichtiger denn je", sagt er. Deshalb nehme sich auch jedes der Mitglieder des Fanclubs am kommenden Wochenende Zeit, um die dreieinhalbstündigen Schichten abzuarbeiten.

Die Begeisterung für dieses "schöne Projekt" sei einfach sehr groß gewesen. Von Freitag, dem 25. November 2022 bis Sonntag, dem 27. November 2022, hoffe der Fußball-Fanclub aus der unterfränkischen Stadt im Landkreis Kitzingen deshalb auf einen großen Ansturm und großzügige Unterstützung.

Bescherung im Würzburger Klinikum geplant: Spenden aus Volkach sollen Geschenke ermöglichen

Ebenfalls sei mit der Stationsleitung in Würzburg bereits ein Termin ausgemacht worden, um den Kindern eine frühzeitige Bescherung zu ermöglichen: am 6. Dezember 2022 besuche der Nikolaus die Patienten und Patientinnen der Regenbogenstation.

Dabei soll jedes Kind ein kleines Geschenk bekommen, der Rest des Geldes werde dabei an die Stationsleitung übergeben, um Wünsche der Hilfsbedürftigen im Laufe des Jahres erfüllen zu können.

Geöffnet hat die Volkacher Weihnachtsstraße am Freitag, dem 25. November 2022 von 17 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag, dem 26. November 2022 von 11 Uhr bis 21 Uhr, und am Sonntag, dem 27. November 2022 von 11 Uhr bis 18 Uhr. Müller hofft auf viel Besuch beim Weihnachtsstand des FCN-Fanclubs Weininsel - denn hier könne man beim Glühwein trinken noch Gutes tun.