Volkach aktualisiert vor 4 Stunden

Suzan Baker & Dennis Lüddicke auf dem Weinfestplatz

"Herzenswärme und die geballte Kraft der Musik" garantiert das Konzert von Sängerin und Songwriterin Suzan Baker, die zusammen mit ihrem Partner Dennis Lüddicke am Donnerstag, 22. Juli, ab 19 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) live auf dem Weinfestplatz in Volkach zu erleben ist. Laut Pressemitteilung der Stadt ist dies das zweite Open-Air-Sommer-Konzert der Reihe "Volkacher Sommer", die nach der Corona-Zwangspause vom vergangenen Jahr endlich wieder stattfindet. Der Eintritt kostet im Vorverkauf wie an der Abendkasse drei Euro. Der Weinfestplatz wird für das Konzert mit Biertischgarnituren bestückt. Die Gäste erhalten fest zugewiesene Sitzplätze, um die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Die Kontaktdaten werden beim Ticketkauf erfasst, heißt es in der Pressemitteilung. Für die Bewirtung vor Ort ist gesorgt. Die bekannten Corona-Regeln gelten, das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht, sie kann erst am Sitzplatz abgenommen werden. Bei Regen entfällt die Veranstaltung ersatzlos. Alle Informationen – auch ob das Konzert je nach Wetterlage stattfindet oder nicht – gibt es über die Touristinformation Volkacher Mainschleife unter Tel.: (09381) 40112 oder im Internetunter www.volkach.de