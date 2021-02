Röttingen vor 24 Minuten

Restglut in Aschehaufen löste Rauchmelder aus

Am Montagvormittag teilt ein Anwohner der Rettungsleitstelle mit, dass in einem Wohnhaus in der Herrnstraße der Rauchmelder anschlagen würde. Das Einfamilienhausstehe derzeit leer und werde von dem Besitzer saniert, heißt es im Bericht der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Röttingen und eine Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt trafen dort kurze Zeit später ein.