Repperndorf vor 1 Stunde

Repperndorf trauert um seinen engagierten Mitbürger Alfred Kümmel

Die Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) trauern um ihr langjähriges Mitglied Alfred Kümmel, der am 8. Juni mit 72 Jahren überraschend gestorben ist. Alfred Kümmel übte in seiner 53-jährigen Mitgliedschaft in der SPD einige führende Positionen als Juso und Vorsitzender sowie Schriftführer im Ortsverein Repperndorf aus. Als Unterbezirksvorsitzender von Kitzingen war er maßgeblich an den Wahlen von Frank Hofmann in den Bundestag und Karin Radermacher in den Landtag beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung.