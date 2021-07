Zu einer illegalen Müllentsorgung am Containerplatz in Abtswind ist es am Dienstag kurz nach 11 Uhr gekommen. Wie der Polizei Kitzingen mitgeteilt wurde, entlud ein Mann aus dem Kofferraum eines dunklen, eventuell dunkelblauen, SUV zwei Säcke Restmüll und warf diese in einen Altmetallcontainer. Der Mann war laut Polizei circa 40 Jahre alt und hatte eine kräftige bis dicke Statur.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp