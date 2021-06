Ein Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 22.

Ein 32-jähriger Fahrzeuglenker eines Lkw-Gespanns fuhr in Richtung Kitzingen und setzte zum Abbiegen auf die A 3 in Richtung Nürnberg an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 59-jährigen Seatfahrer. Die Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße zusammen.

Die Beifahrerseite des Lkws und die Fahrzeugfront des Pkws wurden stark beschädigt. Der Seat-Fahrer erlitt durch den Anstoß leichte Verletzungen und ging selbst zum Arzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12 400 Euro.