Kitzingen vor 44 Minuten

Lebensmittelretter an der Grundschule Geiselwind

Nur weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, muss ein Joghurt noch lange nicht schlecht sein. Man kann ihn anschauen, daran riechen und auch ein bisschen probieren und so herausfinden, ob er noch genießbar ist. Das wissen jetzt auch die Zweitklässler an der Drei-Franken-Grundschule in Geiselwind. Ruth Halbritter, Fachlehrerin im Bereich Hauswirtschaft vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF) hat die Schüler besucht und Ihnen spielerisch vom maßvollen Einkaufen, der richtigen Lagerung und der Haltbarkeit von Lebensmitteln erzählt.