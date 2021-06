Die positive Bevölkerungsentwicklung im Kitzinger Land hält weiterhin an: Zum Stichtag 31. Dezember 2020 lebten 91 704 Menschen im Landkreis, 337 mehr als sechs Monate zuvor. Vergleicht man die Zahl mit dem Stichtag 31. Dezember 2019 (91 155), sind innerhalb des vergangenen Jahres fast 550 Menschen in das Kitzinger Land gezogen oder wurden hier geboren, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

„Es freut mich sehr, dass unsere positive Entwicklung der Einwohnerzahlen nun schon seit einigen Jahren anhält“, betont Landrätin Tamara Bischof nicht ohne Stolz. „Wir haben in der Vergangenheit die richtigen Weichen gestellt, denn in unserem Kitzinger Land lässt es sich einfach gut leben. “

Orte, die einen Sprung gemacht haben, sind zum Beispiel Castell mit 851 Einwohnern (plus 31), Obernbreit mit 1726 Einwohnern (plus 22), Sommerach mit 1415 Einwohnern (plus 53) oder Wiesentheid mit 4918 (plus 82).

Ein Blick in die Vergangenheit: 1997 lebten 88 047 Menschen im Landkreis, 2012 waren es 88 466. Das erste Mal die 90 000 knackte der Landkreis 2017 mit 90 194 Einwohnern, endet die Mitteilung.