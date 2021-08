Westheim vor 1 Stunde

Konfirmation in Westheim

Die Konfirmation in Westheim war ursprünglich mit neun Konfirmanden im April 2020 geplant. Durch die Corona-Pandemie wurde sie mehrmals verschoben. Letztendlich wurden die Konfirmanden in zwei Gruppen aufgeteilt und es gab im Juli 2021 zwei Konfirmationssonntage in der großen Westeimer Kirche. Es war einen andere Konfirmation mit Maske und Abendmahl nur für die Konfirmanden. Trotz aller Umstände hatten die Konfirmanden mit ihren Familien einen schönen und unvergesslichen Festtag.