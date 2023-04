1100 Schüler, 190 Ausbildungsberufe, 80 Betriebe und Behörden: Das sind die Eckzahlen für den ersten Tag der Berufsinformationstage 2023 (BIT) im Kitzinger Innopark. Nach der Corona bedingten Pause kann die Berufsmesse endlich wieder in Präsenz abgehalten werden. Wie die Stadt Kitzingen berichtet, gab es viel Lob bei der offiziellen Eröffnung für den Innopark als neuen Veranstaltungsort.

In der it-wheels-Arena und in den zwei aufgebauten Zelten drängten sich am Freitagvormittag schon um 8.30 Uhr hunderte Schülerinnen und Schüler durch die Zelte und informierten sich an den Ständen über mögliche Ausbildungsplätze und -wege.

„Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, damit Betriebe aus Stadt und Landkreis Kitzingen hier das Personal der Zukunft finden können“, meinte Oberbürgermeister Stefan Güntner.

Landrätin Tamara Bischof erinnerte daran, dass der Fachkräftemangel mittlerweile alle gesellschaftlichen Bereiche erreicht hat. „Hier können unsere Arbeitgeber in einem idealen Rahmen um junge Menschen werben“, freute sie sich.

Die Berufsinformationstage werden am Samstag, 29. April, fortgesetzt. Von 9 bis 14 Uhr ist der Innopark dann nicht nur für Schulen, sondern für alle Interessenten geöffnet.