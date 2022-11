"Winter-Wunderland" 2022 erstmalig im Freizeitland Geiselwind "Endlich": Fränkischer Freizeitpark eröffnet zum ersten Mal im Winter "Wunderland" findet noch bis 15. Januar 2023 statt Fahrgeschäfte, Streichelzoo, Eislaufbahn und Glühwein - das ist geboten

Das Freizeitland Geiselwind öffnet in diesem Winter erstmalig auch in den kalten Monaten für Besucher*innen. Seit dem vergangenen Wochenende ist das "Winter-Wunderland" in dem Freizeitpark im Kreis Kitzingen geöffnet, um eine "besinnliche und stimmungsvolle Zeit" und "viele Attraktionen und magischem Lichtzauber" zu bieten. Das "Wunderland" hat noch bis Mitte Januar 2023 geöffnet - wir verlosen Tickets.

"Winter-Wunderland" im Freizeitland Geiselwind - das ist im Freizeitpark geboten

Bereits 2020 sei die Idee einer Wintersaison im Freizeitpark entstanden, erklärt das Freizeit-Land Geiselwind. Doch die Corona-Pandemie machte dem Vorhaben "einen Strich durch die sprichwörtliche Rechnung". Im Jahr 2022 soll der Park jedoch nun erstmalig auch im Winter öffnen. Das "Winter-Wunderland" sei "magisch-festlich mit über 100 Weihnachtsbäumen dekoriert" und habe "ausgesuchte Fahr- und Karussell-Attraktionen" geöffnet.

Außerdem gebe es, so das Freizeitland auf seiner Webseite, einen Indoorspielplatz. Ein 4D-Kino sowie Streichelzoo seien ebenfalls geboten. Als eine weitere Attraktion ist eine Eislaufbahn mit "günstigem Schlittschuh-Verleih" beschrieben - "abgerundet" werde das Wunderland durch ein "gesondertes, ständig wechselndes Entertainment Programm", das unter anderem in den "Show-Zelten" des Parks stattfinden werde.

Auch für die Verpflegung sei gesorgt: Es gebe "Klassiker wie zum Beispiel wärmenden Glühwein oder Punsch, herrlich duftende, frische gebrannte Mandeln", wie das Freizeitland sie beschreibt, und Lebkuchen, aber auch asiatische Nudel- oder Reisgerichte oder Gulasch.

