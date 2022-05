Endlich, nach zwei Jahren Pause, konnte in diesem Jahr wieder der Spendenlauf an der Grundschule Mainbernheim mit großer Unterstützung des Elternbeirats und des Bauhofs Mainbernheim durchgeführt werden. Bei strahlendem Sonnenschein und idealem Laufwetter gingen die Schüler der gesamten Grundschule sowie einige Eltern und Lehrkräfte an den Start.

Innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens von einer Stunde legten die Aktiven 683 Kilometer zurück, also locker nach Ahrweiler, dem diesjährigen Spendenort, und zurück.

Eltern, Verwandte und Bekannte der Läufer konnten entweder einen Fixbetrag spenden oder vorher pro Runde einen Betrag festlegen. Auch Firmen beteiligten sich an der Spendensumme wie z.B. die Spedition Dachser aus Kürnach, Familie Gertraud Mix aus Abtswind sowie aus Mainbernheim die Firmen Frank Wegmann Sanitär, Wildes Mundwerk und Gartenbau Ziegler.

Der Erlös geht in diesem Jahr wieder zur einen Hälfte an die beiden Schulhäuser (Mainbernheim/Rödelsee) selbst, um in den Pausenhöfen weitere Gestaltungsmöglichkeiten wie etwa eine Erweiterung des Spiel- und Kletterparcours zu haben. Dazu überreichte Kerstin Rink von der VR-Bank Mainschleife/Steigerwald dem Schulverband einen Scheck über 500 Euro

Die andere Hälfte des Erlöses wird an die Aloisius-Grundschule in Ahrweiler gespendet, die im Sommer letzten Jahres stark von der Flut getroffen wurde.

Am Ende der Veranstaltung wurden somit insgesamt 7236, 58 Euro an Spendengeldern erlaufen.

Die Firma Töpfer aus Albertshofen, das Kaufland in Würzburg und die Bäckerei Fackelmann spendierten den fleißigen Läufern Obst und Brezen.

Allen kleinen und großen Spendern ein herzliches Dankeschön!

Von: Eva Grill (Kommissarische Schulleitung, Grundschule Mainbernheim/Rödelsee)