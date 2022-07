Markt Einersheim vor 31 Minuten

Fiat kippt um: Ersthelfer retten Seniorin

Eine 88-jährige Fiat-Fahrerin fuhr am Samstagmorgen in Markt Einersheim die Frankenbergstraße bergauf in Richtung Marktplatz. Dabei prallte sie mit ihrer linken Front gegen einen ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi. Damit nicht genug: Ihr Kleinwagen kippte auf die Beifahrerseite und die Fahrerin musst durch Ersthelfer aus dem Auto geholt werden. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 5000, teilt die Polizei mit.