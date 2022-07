Der Förderkreis Kirchenburg bietet für das Kleinlangheimer Kirchenburgfest auch in diesem Jahr ein umfangreiches, kulturelles und kulinarisches Programm an. Los geht es am Freitag, 29. Juli, um 20 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich, heißt es in einer Pressemitteilung des Markts Kleinlangheim. Der Festbetrieb startet am Samstag, 30. Juli, um 19 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch Erwin Dingeldein am Keyboard und dem gemischten Chor des Kleinlangheimer Gesangvereins, bevor Bürgermeisterin Gerlinde Stier die Gäste begrüßt.

Anschließend gibt in dem Stück "Die Nacht der Nächte" die Theatergruppe unter Leitung von Elfriede Sinn Einblicke in die "erregenden" Geheimnisse eines Brautgemachs in der Hochzeitsnacht.

Am Sonntag, 31. Juli, beginnt das Gemeindefest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, zu dem Pfarrer Harald Vogt Groß und Klein einlädt. Anschließend ist Festbetrieb mit Musik, und auch die Bücherstube hat geöffnet. Bei Anbruch der Dunkelheit wird noch mal das Theaterstück "Die Nacht der Nächte" aufgeführt.