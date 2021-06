Castell vor 1 Stunde

Casteller Orgelwoche findet vom 14. bis 24. Juli statt

Vom 14. bis 24. Juli findet die traditionelle Orgelwoche in der Casteller Grafschaftskirche statt. Sie beginnt mit einem Konzert des Organisten Christoph Preiß, heißt es in der Ankündigung. Er interpretiert am Mittwoch, 14. Juli, um 20 Uhr Werke von Bach, Muffat und Mendelssohn. Der junge Künstler absolviert zur Zeit ein Doppelstudium an der Musikhochschule Würzburg in den Fächern Orgel und Klavier. Mehrere Rundfunkanstalten haben über das Ausnahmetalent berichtet. Er erhielt nicht nur zwei erste Preise beim Bundeswettbewerb Orgel, sondern kann auch als Pianist auf eine mehrjährige Konzerttätigkeit blicken, wie zum Beispiel beim Beethovenfest 2015. Den Musikpreis der Stadt Regensburg erhielt er 2018 im Alter von 17 Jahren.