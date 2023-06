Kitzingen vor 51 Minuten

Polizei mit rettender Idee

Außergewöhnlicher Einsatz: Bus bleibt in Unterführung stecken, Feuerwehr kann nicht helfen

Am Sonntag (4. Juni 2023) wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem besonderen Einsatz alarmiert. Am Mittag war ein Omnibus in einer Unterführung in Kitzingen steckengeblieben.