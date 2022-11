Landkreis Kitzingen: Empfehlungen für außergewöhnlich schöne Weihnachtsmärkte

Empfehlungen für Dettelbacher Adventsstationen sorgt für adventliche Vorfreude mit hausgemachtem Winzerglühwein

sorgt für mit Prichsenstädter Kinderweihnacht lässt Kinderaugen strahlen

Bald ist es wieder so weit - die Adventszeit beginnt und die Tage bis zum Heiligen Abend werden immer kürzer. Vor allem mit einem Besuch auch Frankens Weihnachtsmärkten lässt sich die Advents-Vorfreude mit dem Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein versüßen - so finden sich auch im Landkreis Kitzingen einige besondere Märkte, auf denen sich ein Besuch lohnt!

Weihnachtsmärkte im Landkreis Kitzingen, die ihr nicht verpassen solltet

Christkindleswerkstätten Rödelsee

Vom 18. bis zum 20. November 2022 finden in Rödelsee wieder die Christkindleswerkstätten statt - im Innenhof des schönen Schloss Crailsheim könnt ihr im Licht der Fackeln nach Kleinigkeiten für eure Liebsten stöbern. Künstler und Kunsthandwerker zeigen ihr Können an unterschiedlichsten Verkaufsständen, ebenfalls besteht die Möglichkeit, eigene Werke beim Schnitzen, Töpfern und Co. zu zaubern.

Wo? Schloss Crailsheim in Rödelsee

Wann? Freitag, 18. November 2022, von 16 bis 20 Uhr, Samstag, 19. November 2022, von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, 20. November 2022, von 11 bis Uhr

Dettelbacher Adventsstation

In Dettelbach findet ihr am ersten Adventswochenende die Dettelbacher Adventsstationen. An über 20 weihnachtlichen Stationen wird Weihnachtsdeko und Selbstgemachtes angeboten, im Schein des Kerzenlichts lässt sich der hausgemachte Winzerglühwein und Kinderpunsch genießen. Neben kulinarischen Köstlichkeiten sorgen Märchenspaziergang, Nachtwächterführungen und Nikolaus für genügend Unterhaltung.

Außergewöhnliche Weihnachtsmärkte im Landkreis Kitzingen: Fackeln, Märchen, Live-Konzerte Die Dettelbacher Adventsstationen sorgen mit weihnachtlichen Lichtern für eine stimmungsvolle Zeit. Collage InFranken.de: Stadt Dettelbach +2 Bilder

Wo? Altstadt Dettelbach

Wann? Freitag, 25. November 2022 bis Sonntag, 27. November 2022. Offizielle Eröffnung ist am Samstag, dem 26. November um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Marktbreiter Schlossweihnacht

Ebenfalls einen Besucht wert ist die Marktbreiter Schlossweihnacht. An Marktständen mit weihnachtlichen Backwaren und warmen Speisen lassen sich auch kalte Adventstage aushalten. Am 10. und 11. Dezember kann man hier heißen Glühwein und Feuerzangenbowle genießen und weihnachtlichen Klängen lauschen - und nach noch fehlenden Weihnachtsgeschenken stöbern, denn es werden auch kunsthandwerklich-weihnachtliche Produkte angeboten.

Wo? Marktplatz, Altstadt und Schlossplatz Marktbreit

Wann? Samstag, 10. Dezember 2022 bis Sonntag, 11. Dezember 2022 von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Berna klingt echt weihnachtlich

Obwohl der traditionelle Weihnachtsmarkt am Sonntag, dem 4. Dezember in Mainbernheim abgesagt wurde, bietet der städtische Arbeitskreis Kultur und Tourismus eine Veranstaltung am Samstag, dem 3. Dezember an - "Berna klingt echt weihnachtlich". In vorweihnachtlicher Abendstimmung und in gemütlichem Ambiente lässt sich hier den Klängen der Bernemer Stadtmusikanten lauschen. Einige Aussteller werden mit ihren Ständen trotzdem vor Ort sein und liebevolle Kleinigkeiten sowie Selbstgemachtes anbieten.

Außergewöhnliche Weihnachtsmärkte im Landkreis Kitzingen: Fackeln, Märchen, Live-Konzerte Bei Berna klingt weihnachtlich kann man weihnachtlichen Klängen im gemütlichem Ambiente lauschen. Collage InFranken.de: Thomas Bachtleitner +2 Bilder

Wo? Alter Turngarten Mainbernheim

Wann? Samstag, 3. Dezember 2022, von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sommeracher Winter-Weihnacht

In Sommerach findet sich am Samstag, dem 10. Dezember 2022 und Sonntag, den 11. Dezember 2022 ein Christkindlesmarkt, der die Vorfreude auf Heiligabend nicht lange auf sich warten lässt - die Sommeracher Winter-Weihnacht bietet neben zahlreichen Winzerhöfen, welche hausgemachten Glühwein anbieten, eine weitreichende Gastronomie mit weihnachtlichen Köstlichkeiten. Über den Sternenweg mit über 20 Genussplätzen können die Besucher den Adventsmarkt des Dorfes erkunden und die alte Schule mit 23 strahlenden Sternenfenstern bewundern.

Landkreis Kitzingen: Die 7 schönsten Weihnachtsmärkte Bei der Sommeracher Winter-Weihnacht laden adventliche Weihnachtsstände zum Stöbern ein. Collage InFranken.de: Vinothek Sommerach +2 Bilder

Wo? Sommerach

Wann? 10. Dezember 2022 bis 11. Dezember 2022 von 12 Uhr bis 20 Uhr

Prichsenstädter Kinderweihnacht

Ein Highlight für Kinder bietet die Prichsenstädter Kinderweihnacht - bei heißem Kakao und gebrannten Mandeln wird einen ganzen Nachmittag lang der vorweihnachtliche Begeisterung Ausdruck verliehen. Neben Nostalgiekarussell und Weihnachtsbäckerei können noch offen gebliebene Weihnachtswünsche beim Engel des Postamts Himmelstadt abgegeben werden. Bei adventlichen Kutschfahrten wird den kalten Temperaturen getrotzt und die winterliche Landschaft genossen.

Wo? Altstadt Prichsenstadt

Wann? 10. Dezember 2022 von 15 Uhr bis 18.30 Uhr

Volkacher Weihnachtsstraße

Am ersten Adventswochenende findet in der unterfränkischen Stadt Volkach zwischen Hauptstraße und Marktplatz die traditionelle Weihnachtsstraße statt. Unter zahlreichen Markthändlern lassen sich Kleinigkeiten für eure Liebsten finden, der städtische Einzelhandel lädt an allen drei Veranstaltungstagen zum Stöbern ein. Für weihnachtliche Winterstimmung sorgen Köstlichkeiten wie Glühwein und Waffeln, welche sich in gemütlicher Atmosphäre und an zwei Open-Air Abenden mit adventlichen Live-Konzerten genießen lassen.

Wo? Altstadt Volkach, zwischen den beiden Stadttoren

Wann? Freitag, 25. November 2022 von 17 Uhr bis 21 Uhr, Samstag, 26. November 2022 von 14 Uhr bis 21 Uhr, Sonntag, 27. November 2022 von 11 Uhr bis 18 Uhr

Auch spannend: Weihnachtsmärkte in Franken - hier findest du alle Termine im Überblick