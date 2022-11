Mainbernheim vor 35 Minuten

Bürgermeister erklärt Hintergrund

Fränkischer Weihnachtsmarkt wird zum dritten Mal abgesagt - Enttäuschung in Gemeinde immens

In Mainbernheim (Landkreis Kitzingen) wird der Traditions-Weihnachtsmarkt zum dritten Mal in Folge abgesagt. Die Enttäuschung in der Gemeinde ist immens.