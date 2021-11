Derzeit tragen die Briefträger den neuen Müll-Abfuhrkalender aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Dabei erhalten rund 40 000 Haushalte im Landkreis Kitzingen ihren aktuellen Kalender für das kommende Jahr. Neben den Terminen der Müllabfuhr bietet der Kalender auch weitere Informationen zur Abfallwirtschaft.

"Bis spätestens 11. Dezember sollte jeder Haushalt seinen Kalender bekommen haben", geben sich die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen zuversichtlich und fügen hinzu: "Die Verteilung erfolgt auch in diesem Jahr durch den Briefträger der Deutschen Post. Lediglich in Großlangheim, Kleinlangheim und Wiesenbronn wird der Kalender von den Gemeinden selbst zugestellt."

Im Abfallkalender finden sich alle Abfuhrtermine der Bio-, Papier- und Restabfalltonne sowie die Abholtermine des Gelben Sacks. Neben der gedruckten Ausgabe finden sich die Abfuhrtermine für 2022 auch in der abfallwelt-App und zum Herunterladen auf der Homepage www.abfallwelt.de.

Neben den Abfuhrtagen der Mülltonnen finden sich im Kalender auch die Termine des Problemmüllmobils sowie der Sammlungen von Erntekunststoffen und Pflanzenschutzmittelverpackungen.

Abgerundet wird das Angebot laut Mitteilung durch kompakte Informationen zur Sperrabfallabfuhr sowie zum Kitzinger Wertstoffhof, dem Kompostwerk, der Bauschuttdeponie in Iphofen und den gemeindlichen Wertstoffsammelstellen.