Tierheim Pfaffengrün: neun Welpen aus illegalem Tiertransport finden Unterschlupf

neun Welpen aus finden Unterschlupf Tierheimleiterin berichtet über " dicke Wurmbäuche und entzündete Augen "

berichtet über " und " "Dauert noch sechs bis sieben Wochen": Vermittlung der Welpen noch nicht möglich

Vergangenen Samstag (25. Juni 2022) wurden in Waidhaus in der Oberpfalz 72 Welpen aus einem illegalen Tiertransport befreit. Hier der Bericht von inFranken.de. Neun dieser Vierbeiner landeten nun im Tierheim Pfaffengrün. Die Hunde wurden teils in einem kritischen Zustand aufgefunden. Nun wendet sich das Tierheim an die Bevölkerung.

Tierheim Pfaffengrün bittet um Hilfe: "Brauchen es ganz dringend"

"Mittlerweile geht es den Hunden soweit gut", berichtet Tierheimleiterin Iwona Gawlik. Doch ganz ohne Verletzungen blieben die Welpen nicht. "Sie haben entzündete Augen und sie sind total verwurmt. Davon haben sie ganz dicke Wurmbäuche bekommen". Damit meint sie eine massive Aufblähung der Bäuche der Welpen.

Im Tierheim landeten insgesamt neun Welpen. "Wir haben fünf Möpse und vier Berner Sennenhunde bekommen. Diese sind aufgrund des Größenunterschieds aber nicht aus demselben Wurf", so Gawlik. Demnach wurden die Tiere zufällig auf verschiedene Tierheime aufgeteilt, wie die Leiterin berichtet.

Bis zur Vermittlung der Welpen kann es noch einige Wochen dauern. "Wir werden jetzt die Quarantäne-Zeit für die Hunde abwarten müssen. Das kann schon noch einmal sechs bis sieben Wochen dauern", erklärt die Leiterin.

Das Tierheim bittet nun um Spenden für die jungen Welpen*. "Wir brauchen bitte ganz dringend RINTI Junior und RINTI sensible Nassfutter".