Tierheim Hof: Katze nahe Einrichtung abgesetzt - Transportbox verschlossen

"Einfach unverantwortlich": Kater Martin "ängstlich, aufgeregt und verstört"

"ängstlich, aufgeregt und verstört" Zettel gibt Auskunft über ausgesetzten Stubentiger : Tierheim übt Kritik

gibt Auskunft über : Tierheim übt "Entweder kurz schämen oder Tier quälen": Tierschützer mit klarer Ansage

In der Nähe des Tierheims Hof ist am Donnerstagmorgen (8. Juni 2023) ein eingesperrter Kater gefunden worden. Die Transportbox sollte wohl ans Tierheim gebracht werden, doch die Halter brachten Martin an ein falsches Gebäude. Der zufällig entdeckte Vierbeiner sei "total verstört und verängstigt" gewesen. Das Tierheim zeigt sich fassungslos - und hat eine klare Ansage an die vorherigen Besitzer. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt eine Sprecherin der Einrichtung, was genau vorgefallen ist.

"Unverantwortlich, ihn so zu entsorgen": Tierheim Hof findet ausgesetzte Katze in Transportbox

Die besagte Transportbox wurde in der Nähe des Tierheims abgestellt, wie das Tierheim Hof in den sozialen Medien bekannt gibt. "Leider nicht vor der Eingangstür, sondern vor einem Nebengebäude. Deshalb wurde er von unseren Mitarbeitern, deren Arbeitsbeginn um 8 Uhr ist, nicht gesehen", heißt es dort. Der Kater, der von den Tierheim-Verantwortlichen Martin getauft wurde, sei "ängstlich, aufgeregt und verstört" gewesen, wie Christa Langer vom Tierheim erklärt. "Wir wissen nicht, wie lange er da drin war", berichtet sie.

Der Behälter war laut Angaben der Mitarbeiterin verschlossen. "Dort, wo er abgelegt wurde, laufen täglich Spaziergänger oder Hunde vorbei. Es ist laut und es wird gebellt. Das musste ganz schlimm für das eingesperrte Tier gewesen sein", erklärt Langer. Sie hätte sich gewünscht, "dass wenigstens jemand bei uns geklingelt hätte. Entweder ich entscheide mich dafür, mich kurz zu schämen und hereinzukommen, oder ich quäle das Tier", erklärt sie. Am Montag (12. Juni 2023) wird Martin laut der Tierheim-Mitarbeiterin kastriert und nochmal durchgecheckt.

Ein Zettel an der Transportbox klärte die Pfleger über den Zustand auf. "Dort stand drauf, dass er drei Jahre alt, nicht kastriert ist und dass es ihm nicht so gut gehe. Die vorherigen Besitzer haben dort auch kurz erklärt, dass sie ihn nicht mehr versorgen können", so Langer. Das Tierheim zeigt sich gleichwohl fassungslos über das Aussetzen. "Nach dieser Beschreibung ist es unverantwortlich dem Tier gegenüber, es so zu entsorgen. Das Aussetzen kann zur Anzeige gebracht werden. Das hätte nicht sein müssen", betont das Team des Tierheims Hof.

Vor dem Tierheim Lichtenfels wurden erst vor Kurzem ebenfalls zwei Kätzchen ausgesetzt. Die Mitarbeiter fanden aber nur einen leeren Karton mit zwei Schüsselchen und einem Zettel vor. Im Tierheim Herbruck landeten derweil neun Tiere nur dank eines Zufalls. Bei 27 Grad überließen Unbekannte sie mit einer lieblosen Transportbox ihrem Schicksal. Im Tierheim Erlangen sitzt derweil aktuell ein herrenloser Pfau. Mehrere Tage lang hatte der große Vogel für Aufsehen in der Region gesorgt