Tierheim Hof: Frau findet Katze unter ihrem Auto

Kater ist nicht gechipt und nicht tätowiert

Muss nicht mitgefahren sein - auch andere Möglichkeit denkbar

Nach ihrer Fahrt am Mittwoch (6. Oktober 2021) von Wölbattendorf in die Kreuzsteinstraße in Hof hörte eine Frau plötzlich ein Miauen unter ihrem Auto. Die Vermutung: Die Katze war aus Versehen die ganze Strecke mitgefahren. Jetzt wartet sie im Tierheim Hof darauf, dass ihre Besitzer sich melden.

Tierheim Hof: Unter Auto gefundene Katze ist in gutem Zustand

"Wahrscheinlich ist es ein Kater, wir können es nicht genau sagen", erklärt Christa Langer vom Tierheim inFranken.de. Das Tier sei außerdem weder gechipt noch tätowiert. Dass es ein Streuner ist, halte sie dennoch für unwahrscheinlich. "Er ist in einem guten Zustand, sieht gepflegt aus und nicht abgemagert."

Was genau passiert ist, darüber wisse man im Tierheim wenig. "Die Dame hat uns eigentlich nur gesagt, dass sie ihn unter ihrem Auto gefunden hat", so Langer. Nach Benzin oder Ähnlichem rieche der Kater aber nicht, genauso habe er auch keine Flecken von Flüssigkeiten im Fell. "Es ist auch möglich, dass er sich erst nach der Fahrt unter das Auto gesetzt hat."

Wenn jemand den Kater kennt, kann er*sie sich im Tierheim Hof unter der Telefonnummer 09281 41961 oder per Mail an info@tierheim-hof.de melden.

