Das Hofer Volksfest 2022 öffnet am Freitag (29. Juli 2022) seine Türen für Besucher. Dabei sind neben Bieranstich, Feuerwerk, Drohnenshow und weiteren Attraktionen auch Bedienungen im Volksfestgarten vertreten. "Das Selbstbedienungskonzept ist damit Geschichte", schreibt die Stadt Hof auf ihrer Webseite. Im Vorfeld hatte es zunächst massive Personalprobleme gegeben.

Hofer Volksfest 2022: Bieranstich mit Oberbürgermeisterin - das kostet die Maß

"Ab 17 Uhr findet der Volksfestumzug mit anschließendem Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Eva Döhla statt", schreibt die Stadt. Insgesamt 55 teilnehmende Vereine und Institutionen nehmen am Festumzug durch die Hofer Innenstadt teil. Dieser beginnt am Rathaus und geht, über ein paar Stationen, bis zur Kulmbacher Straße.

Zuvor hatte es immense Probleme bei der Suche nach Bedienungs-Personal gegeben. Festwirt Patrick Ulrich hatte deshalb vor einigen Wochen ein Selbstbedienungskonzept herausgearbeitet, welches nach eigener Aussage bereits auf der Erlanger Bergkirchweih eine "gelungene Alternative" war. Nun gelang es ihm und Festwirt-Partner Oliver Krems laut Stadt jedoch, mehr als 30 Bedienungen für über 3000 Plätze zu organisieren.

Bier wird es von "beiden Hofer Brauereien geben", erklärt die Stadt. Der Bierpreis liegt in diesem Jahr bei 10,20 Euro. "Darüber hinaus wird das Essensangebot von den traditionellen Bratwürsten über Haxen bis hin zu vegetarischen Gerichten reichen".

Drohnenshow, Feuerwerk, Achterbahnen: Die Attraktionen des Hofer Volksfests 2022

Highlights des Hofer Volksfests stellen heuer unter anderem ein Feuerwerk und eine Drohnenshow dar. Am Samstag (30. Juli 2022) wird es das "traditionelle Feuerwerk" geben. Am Freitag darauf (5. August 2022) wird "das zweite Feuerwerk durch die Show ersetzt", erklärt die Stadt. Mit "circa 50 LED-Lichtern ausgestatteten Drohnen werden in diesem Jahr, am 5. August 2022, zu stimmungsvoller Musik und einem Synchronsprecher, neue Impressionen in den Himmel über der Freiheitshalle zaubern".

Auch ein breites Angebot an Bühnenshows und Musik hält das Hofer Volksfest parat. So eröffnet "Big-O-Band" den Freitagabend (29. Juli 2022) und "Kristina & Christian Kemnitzer" werden den Schlussakkord am Sonntagabend (7. August 2022) setzen. Unter der Woche dürfen Besucher mehrere Auftritte aus verschiedenen Musikrichtungen genießen.

Insgesamt bietet das Volksfest mehrere Attraktionen für die ganze Familie. Neben den Klassikern wie Riesenrad, Schießbuden, Autoscooter und Hau-den-Lukas gibt es hier ein breites Angebot an Achterbahnen, Freifallturm, Überschlag-Schaukel, Glaslabyrinth, Geisterbahn und vieles mehr. Informationen zu den einzelnen Attraktionen und Programmpunkten finden sich auf der Webseite der Stadt Hof.

Stadt stellt Sicherheitskonzept vor - und gibt wichtige Tipps zur Anreise

Das diesjährige Sicherheitskonzept sieht wie folgt aus: "Es wird keine Einlasskontrolle geben, aber auf dem Festgelände und zum Biergarten werden Taschen kontrolliert", erklärt die Stadt Hof in einer Pressemitteilung. Auch mehrmalige Kontrollen sind davon nicht ausgeschlossen. "Die Stadt bittet dabei um Verständnis und empfiehlt, Taschen zu Hause zu lassen". Waffen jeglicher Art werden laut Stadt eingezogen. "Dazu zählen Verteidigungsmittel, wie zum Beispiel Pfeffersprays".

Pöbelnden Gästen soll dieses Jahr rigoros ein Hausverbot erteilt werden. "Wer sich auf dem Volksfest nicht zu benehmen weiß, andere Gäste angreift oder Straftaten verübt, wird mit einem Platzverweis belegt und erhält Hausverbot für den Rest des Festes", so die Stadt. "Aufgrund von Vorfällen in den letzten Jahren wird darauf hingewiesen, dass am Volksfest nur die zugelassenen Stände Waren und Leistungen anbieten dürfen. Zuwiderhandlungen ziehen ebenfalls ein Platzverbot nach sich".

Da es in der Ernst-Reuther-Straße momentan eine Baustelle gibt, gestaltet sich die Anreise mit dem Auto in diesem Jahr umständlich. "Aufgrund der schwierigen Verkehrssituation in diesem Jahr ist es ratsam, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Hier insbesondere den Volksfestbus oder die Agilis-Bahn, die direkt am Volksfest hält", schreibt die Stadt weiter. Halteverbote gibt es laut Stadt in der Hans-Högn-Straße und auf dem Grünstreifen links der Nailaer Straße. "Diese wird als Rettungszufahrt für das gesamte Gelände benötigt. Wer dort parkt, wird direkt abgeschleppt".