Bamberg: Reduzierter Busfahrplan für August angekündigt

für August angekündigt "Anstrengende Corona-Jahre": Busfahrer mit "unzähligen Überstunden"

Busfahrer mit "Sodass keiner vergeblich warten muss": Diese App soll helfen

Diese soll helfen Stadtwerke Bamberg suchen "händeringend Fahrpersonal"

In Bamberg gilt ab Montag (1. August 2022) in den ersten drei Augustwochen (bis 21. August 2022) ein neuer Busfahrplan. Wie die Stadtwerke Bamberg in einer Pressemitteilung erläutern, sollen mit der Maßnahme vor allem die Busfahrer entlastet werden. Diesbezüglich ist von "zu wenig Personal" und "zu vielen Überstunden" die Rede. Durch den sogenannten "Sommerfahrplan" werde die "generell geringe Nachfrage in den Sommerferien" an das Angebot angepasst.

"Anstrengende Corona-Jahre": Bamberger Busfahrplan wird vorübergehend ausgedünnt - um Fahrer zu entlasten

"Für die Busfahrerinnen und Busfahrer besteht damit die Möglichkeit, nach zwei anstrengenden Corona-Jahren durchzuschnaufen und zahlreiche Überstunden abzubauen", berichten die Stadtwerke. In der Folge werde vorläufig im Durchschnitt, "jede fünfte Fahrt nicht stattfinden". "Bambergs Busfahrerinnen und Busfahrer sind das Rückgrat des leistungsstarken öffentlichen Personennahverkehrs", so die Stadtwerke weiter.

Demnach gab es unter den Busfahrern einige Corona-Fälle, die durch Kollegen vertreten werden mussten. "Dabei sind unzählige Überstunden aufgelaufen, die sie jetzt abfeiern". Die Stadtwerke geben dazu auch an, "händeringend" nach neuem Fahrpersonal zu suchen. "Gesucht werden Menschen mit hohem Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein, Engagement und kundenorientiertem Auftreten". Interessierte können sich unter www.stadtwerke-bamberg.de/karriere informieren.

Die Stadtwerke versichern trotz des neuen Fahrplans, "dass Berufstätige ihren Arbeitsplatz weiterhin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können". Durch zusätzliche Fahrten am Morgen und mehr "Services des Anruf-Linien-Taxis (ALT)" sollen die gestrichenen Fahrten ersetzt werden.

Für Bürger, die auf Busse angewiesen sind, empfiehlt Stadtwerke-Pressesprecher Jan Giersberg "die VGN-App herunterzuladen, um dort nach dem aktuellen Fahrplan zu schauen, sodass keiner vergeblich an der Bushaltestelle warten muss". Aktuelle Informationen gibt es in der Online-Fahrplanauskunft unter stadtwerke-bamberg.de/bus.

Ebenfalls interessant: Wird das 9-Euro-Ticket verlängert? VGN vermisst klare Vorgaben von Politik - "zu schwammig"