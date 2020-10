Hof vor 19 Minuten

Adventszeit

Wegen Corona: Hofer Weihnachtsmarkt jetzt doch abgesagt

Corona verhindert jetzt auch den Weihnachtsmarkt in Hof 2020. Trotz intensiver Arbeit an Hygienekonzepten und Co. wird die Veranstaltung von Stadt und Betreiber abgesagt.