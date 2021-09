Die Stadt Hof gibt eine Neuanschaffung zur Mülltrennung bekannt: Durch die Initiative von CSU-Stadtratsmitglied Kai Gollwitzer werden drei sogenannte "Pfandtower" in der Hofer Innenstadt errichtet. Die "Pfandtower" sind zur Mülltrennung und als Erleichterung für Flaschensammler gedacht und ermöglichen ein geordnetes und sicheres Entsorgen jeglicher Flaschenarten sowie Getränkedosen des Pfandsystems. Das berichtet die Stadt Hof am Mittwoch (8. September 2021).

Die Stadt Hof hat bereits bei der Touristinformation den ersten "Tower" angebracht, welcher bereits genutzt werden kann. Ein weiterer soll am Kugelbrunnen aufgestellt werden. Kai Gollwitzer veranlasst eine zusätzliche Montage eines "Pfandtowers" zwischen der Kreuzsteinstraße und dem Busbahnhof, da im Bereich der dortigen Treppe regelmäßig Dosen und Pfandflaschen „wild“ abgestellt werden, wie er berichtet.

Statt Pfandflaschenringen: Hof setzt auf "Pfandtower" für Flaschensammler

Andernorts werden häufig Pfandflaschenringe an die Mülleimer montiert, um das Problem der Pfandflaschen neben oder in den Behältern zu lösen. Das Durchwühlen des Mülls entfalle dadurch zwar, allerdings seien die Ringe optisch unschön. Die "Pfandtower" seien hierfür besser geeignet. „Sie wirken ästhetisch und sind leicht zu bedienen. Idealerweise neben oder über dem Abfalleimer montiert, halte ich dies für eine ansprechendere Alternative“ so Kai Gollwitzer.

Der zylindrische Körper ermöglicht demnach ein einfaches und verdecktes Stapeln des Pfandgutes. Die Flaschen werden durch eine seitliche Öffnung am unteren Ende nach oben in das Rohr geschoben. Das erneute Herausrutschen der Flaschen wird durch eine Aufstellfläche am unteren Teil des Rohres verhindert, welche jedoch ein bequemes Entnehmen der Flaschen ermöglicht.

Ein weiterer Aspekt ist, dass Bürgerinnen und Bürger, die eine Flasche hineingeben wollen, nicht in Kontakt mit dem Pfandgut des Vorgängers kommen. Ein Mehraufwand für die Stadtreiniger wird ebenfalls ausgeschlossen, da kein anderer Müll in den Pfandtower gelangen kann.