Mit der easy Apotheke in der Christoph-Klauß-Straße gibt es bereits eine private Corona-Schnellteststelle in Hof, ab nächster Woche kommen zwei weitere hinzu: Das Cafe Simitci sowie der Caritasverband Stadt und Landkreis Hof bieten ab dem 26. beziehungsweise ab dem 27. April 2021 ebenfalls kostenlose Schnellteststellen für alle Hoferinnen und Hofer an. Die Stadt Hof unterstützt die Einrichtung. Das teilt die Stadt Hof mit.

Ab dem 26. April 2021 startet im Cafe Simitci in der Karlstraße 2 eine weitere Corona-Schnellteststation in Hof. Am 27. April 2021 geht in der Marienstraße 58 der Caritasverband Stadt und Landkreis Hof mit einer Teststelle an den Start. Zusammen mit der easy Apotheke in der Christoph-Klauß-Straße gibt es dann drei private Teststellen in Hof, die das Netz der Testmöglichkeiten erweitern. Das sind sieben Stationen, an denen sich alle Hoferinnen und Hofer kostenfrei testen lassen können. Wichtig ist, dass alle, die Symptome verspüren, sich weiterhin nur bei an der Freiheitshallenstation testen lassen können.

Neue Teststationen in Hof: 1500 Schnelltests von der Stadt

„Wir sind den drei Betreibern der Teststationen sehr dankbar, dass sie unsere Teststrategie unterstützen. So wird es noch einfacher, sich regelmäßig testen zu lassen“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Die Stadt Hof unterstützt die neuen Teststellen mit einer einmaligen Ausstattung an Schnelltests und Schutzmaterial. Mindestens 1500 Corona-Schnelltests sowie Schutzausrüstung bestehend aus Handschuhen, FFP2-Masken, Desinfektionsmittel und mehr erhalten die drei Einrichtungen dafür jeweils aus dem Kontingent des Hofer Katastrophenschutzes. Den restlichen Aufwand tragen die Betreiber selbst.

Die Teststationen der Caritas und im Cafe Simitci sind zunächst bis 31. Mai 2021 geöffnet. Die easy Apotheke will das Testangebot zunächst unbefristet aufrechterhalten.

Die Öffnungszeiten der neuen Teststationen:

Cafe Simitci, Karlstraße 2: täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, ab 26. April 2021 bis einschließlich 31. Mai 2021

Caritasverband Stadt und Landkreis, Marienstraße 58: Dienstag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr, ab 27. April 2021 bis einschließlich 31. Mai 2021

easyApotheke, Christoph-Klauß-Straße 13: Montag bis Freitag 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, ab sofort, zunächst unbegrenzt

Alle Testmöglichkeiten und Testzeiten in der Stadt Hof können auf der Website der Stadt Hof unter https://www.hof.de/hof/hof_deu/aktuelles/corona-pandemie-02.php nachgelesen werden.